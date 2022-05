Der 24-jährige Offensiv-Allrounder Levan Eloshvili wechselt in der kommenden Transferperiode vom KSV 1919 zum GAK 1902. Er unterschreibt einen Zweijahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr.

Leon Elosvhili unterschreibt für zwei Jahr plus Option

Das Fahrrad von Eloshvili parkt ab sofort vor dem GAK-Trainingszentrum

Nicht nur am Platz, sondern auch abseits davon, musste Eloshili bereits früh seine Kämpfernatur und seinen starken Willen beweisen. Als Jugendlicher flüchtete er mit seinen Eltern von Georgien nach Österreich, fuhr später mit dem Fahrrad zum ersten Probetraining bei der KSV. Nun darf er sein Fahrrad - er hat noch immer keinen Führerschein - vor dem GAK-Trainingszentrum parken.

Mit Eloshvili kommt der aktuell beste Torschütze der KSV 1919 nach Graz-Weinzödl. In 25 Einsätzen in der aktuellen Spielzeit traf Eloshvili sieben Mal und legte zudem drei Tore für Mitspieler auf. Offensiv-Power, auf die sich auch Trainer Gernot Messner freut: "Mit Levan bekommen wir einen Spieler in unsere Mannschaft, der offensiv universal einsetzbar ist und Tore macht. Wir sind überzeugt, dass er gut zu uns passen wird."

"Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe, auf meine neuen Teamkollegen und werde alles für den GAK geben," sagt Levan Eloshvili

Eloshvili hat bereits 110 Einsätze in der 2. Liga in seinen Beinen, auch das Trikot des georgischen U21-Nationalteams trug er vier Mal. "Diese Erfahrung, sein Spielstil und seine Vielseitigkeit haben uns besonders davon überzeugt, dass Levan in der kommenden Spielzeit ein wichtiger Baustein unseres Offensivspiels sein kann," führt Sportchef Dieter Elsneg aus.

Foto: GAK 1902