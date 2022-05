Der SKN St. Pölten hat den nächsten Schritt in Sachen Kaderplanung gesetzt und eine Personalie für die nächste Spielzeit geklärt: Mit Souleymane Kone darf der Klub den ersten Neuzugang für die kommende Saison präsentieren. Der 26-jährige ivorische Innenverteidiger war in seiner bisherigen Karriere unter anderem bereits bei Wisla Krakau, dem IF Djurgarden und Dunajska Streda aktiv und unterschrieb nun einen Zwei-Jahres-Vertrag bei den Wölfen.



Geschäftsführer Sport Jan Schlaudraff: Mit Souleymane Kone haben wir auf der Position des Innenverteidigers einen Spieler gefunden, der sehr gut in das von uns erstellte Anforderungsprofil passt. Seine Stärken liegen neben seiner robusten Spielweise und dem Kopfballspiel vor allem in der Spieleröffnung mit dem linken Fuß.“

Fotocredit: spusu SKN / Weber