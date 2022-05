Die Tinte ist trocken! Der SV Horn , aktuell Tabellen-13. der ADMIRAL 2. Liga , verlängert den Vertrag mit Rolf Landerl um eine weitere Saison! Der

46-Jährige gebürtige Wiener geht damit in seine zweite Spielzeit bei den Niederösterreichern. Mit der Verlängerung des Cheftrainers wurde der erste wichtige Baustein für die kommende Saison gelegt.

V.li.: Geschäftsführer Andreas Zinkel & Trainer Rolf Landerl.

Landerl übernahm im Sommer des vergangenen Jahres das Amt des Cheftrainers und führte seine Mannschaft zu einem angepeilten Platz unter den Top 13 in der Tabelle. In seinen bisherigen 29 Meisterschaftsspielen auf der Trainerbank beim SV Horn gelang Landerl ein Punkteschnitt von 0,97.

„Es freut mich sehr, dass wir die gute Zusammenarbeit mit Rolf Landerl um ein weiteres Jahr verlängern konnten. Gerade auf der wichtigsten Personalie im sportlichen Bereich wollten wir Kontinuität an den Tag legen. Neben seiner fachlichen Expertise hat Rolf Landerl in dieser Spielzeit einen enorm guten Draht zur Mannschaft entwickelt und wir hoffen, dass sich dies in der nächsten Saison in noch besseren Resultaten niederschlägt“, erklärt Andreas Zinkel, Geschäftsführer des SV Horn.

Trainer Rolf Landerl über die Vertragsverlängerung: „Es freut mich, den gemeinsam eingeschlagenen Weg mit dem SV Horn weitergehen zu können. Wir werden alles dafür tun, um das diesjährige Minimalziel des Klassenerhalts nach oben zu schrauben und eine stabile Saison 2022/23 zu spielen.“

Fotocredit: SV Horn