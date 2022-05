Zwei Tage vor Ende der laufenden Saison 2021/22 gibt der Floridsdorfer Athletiksport-Club am Freitagnachmittag per Klubaussendung seine erste Vertragsverlängerung bekannt. Publikumsliebling und Flügelspieler Flavio dos Santos bleibt dem FAC auch in der Saison 2022/23 in der ADMIRAL 2. Liga erhalten.

V.l.: Flavio dos Santos und FAC-Sportdirektor Lukas Fischer

Der Floridsdorfer Athletiksport-Club kann auch in der Saison 2022/23 auf die Dienste von Flavio dos Santos setzen. Der 26-jährige Offensivmann und der FAC Wien einigten sich am Freitagvormittag auf eine weitere Zusammenarbeit in der kommenden Saison.

FAC-Sportdirektor Lukas Fischer zur Vertragsverlängerung mit dem Publikumsliebling: „Wir sind extrem glücklich, dass wir einen Spieler wie Flavio dos Santos auch im kommenden Jahr bei uns im Verein haben werden. Es gibt kaum einen Spieler, der den FAC so verkörpert, wie Flavio es seit Jahren tut. Er hat nicht nur in der Mannschaft und beim Trainerteam, sondern im gesamten Verein und bei den Fans ein unglaublich hohes Standing und ist darüber hinaus ein wichtiger Spieler für unsere Spielidee und unser Konzept. Er ist eine wahre Identifikationsfigur für den Verein und darum sind wir froh, dass er sich ein weiteres Jahr zum FAC bekennt.“

Flavio Dos Santos: „Ich bin überglücklich, auch in der kommenden Saison bei meinem FAC spielen zu können. Was wir heuer als Mannschaft erreicht haben ist eine unglaubliche Motivation für mich, meine Fußballschuhe auch weiterhin in Floridsdorf zu schnüren.“

Flavio dos Santos wechselte im Sommer 2015 vom FC Flyeralarm Admira erstmals zum FAC. Nach Zwischenstationen bei der SV Guntamatic Ried, dem SKU Ertl Glas Amstetten sowie dem SV Stripfing kehrte dos Santos im Herbst 2020 zum FAC zurück und ist mit 115 Pflichtspielen nach Kapitän Mirnes Becirovic und Christian Bubalovic jener FAC-Akteur, mit den drittmeisten Spielen für den Floridsdorfer Traditionsverein. In der laufenden Saison kam der Offensivspieler von den Kap Verden in 24 von bisher 29 Zweitligapartien zum Einsatz.

Fotocredit: FAC