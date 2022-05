Beim GAK 1902, aktuell Tabellensiebter der ADMIRAL 2. Liga, setzt man weiter und auch in der neuen Saison auf junge Spieler. Wie der Traditionsklub aus der Steiermark am Samstagvormittag in einer Medienaussendung bekannt gab, unterschreibt mit Paolo Jager ein talentierter Mittelfeldakteur einen Zweijahresvertrag mit Option um einjährige Verlängerung. Der 18-Jährige wechselt von der 2. Mannschaft des ADMIRAL Bundesligisten WAC aus dem Lavanttal an die Mur.

Jager gilt als vielversprechende Zukunftsaktie, wie auch Cheftrainer Gernot Messner betont: "Paolo ist ein junger, dynamischer Spieler, der in der Offensive universell einsetzbar ist. Ich bin froh, dass er seine Entwicklung bei uns fortsetzen will."

Jager kann bereits auf die Erfahrung aus 35 Spielen in der Regionalliga Mitte bauen. "Dieser Transfer passt perfekt zu unserer Philosophie: Wir geben jungen, hungrigen Spielern die Chance, sich bei uns weiterzuentwickeln und gliedern sie in unser Mannschaftsgefüge mit erfahrenen Zweitligafußballern ein," betont Sportchef Dieter Elsneg (im Foto mit Paolo Jager)

Auch Jager selbst freut sich auf die Zukunft in Graz: "Ich brenne für diese neue Aufgabe und freue mich darauf, bald das GAK-Dress erstmals tragen zu dürfen."

Fotocredit: GAK 1902