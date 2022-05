In seiner Presseaussendung vom heutigen Montagmittag gibt der SV Horn, der die Saison 2021/2022 in der ADMIRAL 2. Liga auf Rang 13 beendet (28 Punkte), vermelden die Niederösterreicher einen Transfer innerhalb des Bundeslandes und der Liga: Julian Tomka, 25-jähriger Innenverteidiger, wechselt vom SKN St. Pölten ins Waldviertel.

Mit dem 1,90 Meter großen Innenverteidiger holt sich der SV Horn einen Schlüsselspieler für die Defensive ins Team. Der gebürtige Klagenfurter unterschreibt einen Vertrag für eine Saison inklusive Option auf eine weitere Spielzeit.

Über die Stationen ASV Gösting, LUV Graz, SV Anger und den TSV Hartberg kam Julian Tomka in der Saison 2016/17 zum SV Lafnitz, wo er im Jahr 2018 den Aufstieg in die 2. Liga schaffte. In den folgenden drei Spielzeiten absolvierte der Abwehrspieler 74 Pflichtspieleinsätze (11 Tore) für die Steirer. Im Sommer des vergangenen Jahres dockte Tomka beim SKN St. Pölten an, wo er in dieser Saison auf 12 Einsätze in der ADMIRAL 2. Liga kam.

"Absoluter Wunschspieler"

SV Horn-Obmann Rudolf Laudon: „Mit Julian Tomka holen wir für die Innenverteidiger Position unseren absoluten Wunschspieler. Wir sind überzeugt, dass er uns in der Defensive die notwendige Stabilität geben wird."

Neuzugang Julian Tomka: „Ich freue mich sehr auf die neue Saison mit dem SV Horn. Die Verantwortlichen haben sich sehr um mich bemüht und der Verein hat einen klaren Plan. Ich bin überzeugt der Mannschaft in der neuen Saison mit meiner Erfahrung weiterhelfen zu können."

Foto: SV Horn