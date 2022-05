Der SK Vorwärts Steyr, der die Saison 2021/2022 als Tabellenzehnter in der ADMIRAL 2. Liga abschloss, freut sich über einen Rückkehrer: Dragan Marceta, 1,84-Meter großer Innenverteidiger. Wie der Traditionsklub in seiner Aussendung mitteilte, unterschreibt der 22-jährige Vorarlberger für 2 Jahre bei den Oberösterreichern. Erneut wird der gebürtige Dornbirner die Rückennummer 4 bekommen.

V. li.: Jürgen Tröscher (sportlicher Leiter), Dragan Marceta, Markus Eitl (Co-Trainer), Reinhard Schlager (Präsident SKV).

1.726 Pflichtspiel-Minuten absolvierte Dragan Marceta in der Saison 2019/20 für Vorwärts Steyr. Als Leihspieler kam der beidfüßige Innenverteidiger damals von Austria Lustenau an die Volksstraße. Mit 36 Gegentoren stellte Steyr (ex aequo mit Austria Klagenfurt) die beste Defensive der Saison.

Jürgen Tröscher, sportlicher Leiter: „Es freut mich besonders, dass wir mit Dragan nicht nur einen spielstarken Innenverteidiger und für sein Alter einen reifen, erfahrenen Zweitligaspieler überzeugten konnten, sondern auch einen super Typen. Wobei wir, ehrlich gesagt, gar nicht so viel Überzeugungsarbeit leisten mussten. Denn der Kontakt zu Dragan ist nie abgerissen und er hat uns auch von Anfang an klar signalisiert, dass der SKV für ihn die 1. Wahl ist.“

Zur Vertragsunterzeichnung traf sich unser sportlicher Leiter in Begleitung von Präsident Reinhard Schlager und Co-Trainer Markus Eitl auf halbem Weg in Salzburg mit dem Vorarlberger. Bis zum Trainingsauftakt am Montag, den 13. Juni, genießt Dragan Marceta nun seinen verdienten Urlaub.

Dragan Marceta:

„Ich hoffe, die Vorwärts Familie hat mich noch nicht vergessen. Ich freue mich darauf zurück zukommen und auf eine richtig geile Saison mit dem SKV."

Auch die beiden Brüder des Millenium-Geborenen (03.03.2020) sind fußballerisch aktiv. So spielt Dragans Bruder Drago beim FC Götzis und Marko Marceta bei der 2. Mannschaft von ADMIRAL Bundesliga-Aufsteiger Austria Lustenau.

Nun kehrt der 22-Jährige Vorarlberger zurück zum SK BMD Vorwärts Steyr und unterschreibt für zwei Jahre.



Fotocredit: SKV