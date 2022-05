Kommt er, kommt er nicht, kommt er...er kommt! Das wochenlange Warten hat ein Ende! Nachdem sich der FC Blau-Weiß Linz seit Monaten intensiv um die Dienste des Wunsch-Torjägers aus Tirol bemüht hat - siehe auch Ligaportal-Interview mit Sportdirektor Tino Wawra vom 10. Mai - meldet der Tabellendritte der ADMIRAL 2. Liga nun Vollzug. Den Königsblauen ist es gelungen, Top-Stürmer Ronivaldo Bernardo Sales aus Tirol in die Stahlstadt zu lotsen und mit einem Vertrag bis 2024 auszustatten.

Am 18. April noch mit Wacker Innsbruck Gegner von Manuel Maranda und FC Blau Weiß Linz, ab Sommer selbst im Blau-Weiß-Dress: der brasilianische Torjäger und Rechtsfuß Ronivaldo.

Die Vita des 33-jährigen Brasilianers, welcher im Jänner 2013 erstmals in Österreich, genauer gesagt in Kapfenberg aufschlug, ist beeindruckend. Schnell machte Ronivaldo im Falkenhorst auf sich aufmerksam.

Bis Jänner 2015 gelangen ihm in 56 Spielen 27 Tore und das weckte Aufmerksamkeit. Der Verteilerkreis streckte seine Fühler aus und so folgte der Wechsel in die Bundesliga zu Austria Wien, ehe der "Mann vom Zuckerhut" dann zur Saison 2017/18 für drei Jahre bei Austria Lustenau sein Zelt aufschlug.

Torschützenkönig 2019 und 2020

Der Durchbruch glückte endgültig und Ronivaldo avancierte im Ländle zwei Mal zum Torschützenkönig in Folge (2019, 2020) bzw. Spieler der Saison (2019). Zur Saison 2020/21 wechselte der Brasilianer dann zum FC Wacker Innsbruck und auch bei den Tirolern konnte der 1,73-Meter große Mittelstürmer seine Torgefahr in den vergangenen beiden Jahren eindrucksvoll unter Beweis stellen. Nach 63 Spielen standen 52 Scorerpunkte zu Buche.

Am Mittwoch, den 1. Juni, soll laut Klubangaben der Königsblauen der Top-Torjäger im Rahmen einer Pressekonferenz bei Blau-Weiß Linz vorgestellt werden.

Herzlich willkommen in Linz!! #inundauthttps://t.co/iLQj9MWr6E — FC Blau-Weiß Linz (@BlauWeissLinz) May 30, 2022

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at