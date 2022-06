Der SV Horn kann in der ADMIRAL 2. Liga auch in der Saison 2022/23 auf die Dienste von Mittelfeldspieler Burak Yilmaz setzen. Der universell einsetzbare Mittelfeldspieler geht damit in seine dritte Saison bei den Waldviertlern.

V.l.: Burak Yilmaz, Geschäftsführer Andreas Zinkel.

Der nunmehr 27-jährige Niederösterreicher genoss einen Großteil seiner fußballerischen Ausbildung in der AKA St. Pölten sowie beim SKN St. Pölten.

Im Februar 2021 schloss sich Burak Yilmaz dem SV Horn an. Yilmaz bestritt seither 45 Pflichtspiele für die Waldviertler, in denen ihm vier Treffer gelangen. Insgesamt kam Burak Yilmaz bereits auf 109 Einsätze in der österreichischen 2. Liga.

Geschäftsführer Andreas Zinkel: „Burak hat in der abgelaufenen Saison vor allem im Herbst seine Qualitäten unter Beweis gestellt. Nach seiner verletzungsbedingten Pause im Frühjahr konnte er gegen Ende der Saison wieder zu seiner Form zurückfinden und wir sind sehr froh, dass er weiterhin Teil unserer Mannschaft ist."

Foto: SV Horn