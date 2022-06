Der Floridsdorfer Athletiksport-Club gibt in seiner heutigen Klubaussendung die Verpflichtung von Clemens Hubmann bekannt. Der 21-jährige Mittelfeldspieler lief zuletzt für den FC Wacker Innsbruck auf und soll den FAC im zentralen Mittelfeld verstärken. Hubmann ist der zweite Neuzugang beim Vizemeister der ADMIRAL 2. Liga.

Clemens Hubmann mit FAC-Sportdirektor Lukas Fischer (re.)

Sportdirektor Lukas Fischer: „Clemens war ein absoluter Wunschspieler von uns. Er erfüllt genau das Anforderungsprofil, das wir für diese Position erstellt haben. Er hat trotz seines noch jungen Alters bereits viele Spiele in der 2. Liga absolviert und passt mit seiner Art Fußball zu spielen perfekt in unsere Spielidee. Zudem hat er uns in den Vorgesprächen auch charakterlich vollends überzeugen können. Wir glauben fest daran, dass Clemens bei uns in Floridsdorf die nächsten Entwicklungsschritte machen und uns viel Freude bereiten wird."

Clemens Hubmann über die Entscheidung nach Floridsdorf zu wechseln: „Ich habe bereits vor ein paar Wochen das erste, sehr gute Gespräch mit Lukas Fischer und dem Trainerteam gehabt, wo es bereits in eine super Richtung gegangen ist. Die Trainer haben einen richtig guten Plan und geben einen klaren Weg vor, der hier gegangen werden soll. Dieser hat mich von Beginn an überzeugt. Mein oberstes Ziel ist es, mit der Mannschaft an die vergangene Saison anzuschließen und Erfolge mit dem FAC zu feiern. Ich persönlich hoffe natürlich, dass ich möglichst viele Spiele im zentralen Mittelfeld machen darf und werde trotz meines jungen Alters versuchen voranzugehen und von Beginn an Verantwortung am Platz zu übernehmen."

45 Pflichtpartien in 2. Liga

Hubmann feierte im Oktober 2018 im zarten Alter von 17 Jahren sein Zweitliga-Debüt für den FC Wacker Innsbruck II gegen die SV Ried. In den darauffolgenden Spielzeiten kam der erst 21-jährige Tiroler bereits auf 45 Pflichtspieleinsätze in der zweithöchsten Spielklasse Österreichs.

In den diversen ÖFB-Nachwuchs-Nationalteams absovlierte der Floridsdorfer Neuzugang gesamt 29 Einsätze, darunter fünf im ÖFB-U19-Team. Hubmann spielte im April 2016 erstmals für eine österreichische Jugendnationalauswahl. Im Dezember 2016 absolvierte er sein erstes Spiel für die U-16-Mannschaft. Im August 2017 debütierte er gegen Finnland für die U-17-Auswahl. Im September 2019 kam er gegen Lettland erstmals für die U-19-Mannschaft zum Einsatz.

Jugendvereine: SV Aldrans, FC Wacker Innsbruck, AKA Tirol.

Foto: FAC