Wie der GAK 1902 in seiner Klubaussendung am Mittwochnachmittag bekannt gibt, werden der 28-jährige Judenburger Gerald Nutz und der brasilianische Leihspieler Pedro Felipe dos Santos Santana den Tabellensiebten der ADMIRAL 2. Liga diesen Sommer verlassen.

Der GAK 1902 wird den auslaufenden Vertrag von Gerald Nutz (Foto) nicht verlängern.

GAK-Sportchef Dieter Elsneg: "Wir wollen unser Spielsystem ändern und werden daher auf dieser Position einen anderen Spielertypen einsetzen." Gerald Nutz kam im Sommer 2019 zu den Steirern und absolvierte knapp 75 Partien im GAK-Dress. "Diese Entscheidung ist uns absolut nicht leichtgefallen", so Elsneg. Nachsatz. "Gerald Nutz hat sehr viel für unseren Verein geleistet, war über weite Strecken der vergangenen drei Jahre ein Leistungsträger."

Leihspieler vom Zuckerhut zurück in seine Heimat

Mit dem brasilianschen Verein FC Mirassol aus der Série C konnte man sich nicht über einen Verbleib beim GAK einigen und so muss Pedro Felipe dos Santos Santana nach seiner einjährigen Leihe wieder zurück in seine Heimat.

Der 25-jährige Mittelstürmer machte in seinem Jahr bei den Roten insgesamt 28 Spiele. "Wir wünschen Pedro alles Gute. Er war mit seiner Art auf und neben dem Platz absolut eine Bereicherung. Wir hätten gerne mit ihm weitergearbeitet, aber leider gab es mehrere Faktoren, die uns das nicht ermöglichten.", sagte Sportchef Dieter Elsneg.

Foto: Purki