Mit Miloš Džinić wechselt ein Potenzialspieler zum SK BMD Vorwärts Steyr. Der 22-jährige Innenverteidiger kommt vom SV Wallern und erhält einen 1-Jahresvertrag. Zudem verlängert beim Tabellenzehnten der abgelaufenen ADMIRAL 2. Liga-Saison Torhüter Marin Ravlija für ein weiteres Jahr.

Jürgen Tröscher, sportlicher Leiter des SK BMD Vorwärts Steyr, mit Miloš Džinić (li.) und Torhüter Marin Ravlija.

Miloš Džinić stammt aus der Jugend vom SV Viktoria Marchtrenk, ehe den Österreicher mit serbischen Wurzeln der Weg über die Pasching Jugend und den Nachwuchs der Juniors OÖ zum SV Wallern führte.

Der mittlerweile 22-Jährige schnupperte in der Saison 18/19 bereits beim FC Blau Weiss Linz Zweitliga-Luft. Von dort kennt der gebürtige Welser auch noch Oliver Filip und Joel Dombaxi gut. 19/20 wurde der 1,84-Meter große Innenverteidiger nach Kapfenberg verliehen. Eine schwere Verletzung (Kreuzband) war ein gehöriger Rückschlag für seine Karriere und so kam der talentierte Abwehrspieler zu keinem Einsatz. Um nach dieser schweren Zeit wieder Fuß zu fassen, ging er zum SV Wallern und sammelte Spielpraxis.

Qualitäten in Spieleröffnung und gute Handlungsschnelligkeit

Jürgen Tröscher, sportlicher Leiter: „Miloš hat im Probetraining sein Potential gezeigt und der Spieler brennt auf seine Chance beim SKV Fuß zu fassen. Seine Qualitäten liegen klar in der Spieleröffnung und er bringt eine gute Handlungsschnelligkeit mit. Außerdem ist er auf mehreren Positionen einsetzbar. Es freut uns, dass wir mit Miloš wieder einen regionalen Potentialspieler für uns gewinnen konnten."

„Bei meinem Probetraining in Steyr habe ich mich gleich wohlgefühlt. Ich hatte einen super Eindruck vom Training und den Menschen im Verein. Ich bin gut am Ball und habe einen guten Überblick. Vor allem im körperlichen Bereich kann ich sicher noch zulegen“, so Miloš Džinić selbst. „Im kommenden Jahr möchte ich mich persönlich weiterentwickeln und zu Einsätzen in der 2. Liga kommen. Natürlich werde ich versuchen mit meinen Stärken der Mannschaft weiterzuhelfen, damit wir am Ende eine erfolgreiche Saison spielen.“

Mit Miloš Džinić wechselt ein hungriger Potenzialspieler zum SK BMD Vorwärts Steyr. Zudem verlängert unsere #35 Marin Ravlija für ein weiteres Jahr beim SK BMD Vorwärts Steyr.



▶️ https://t.co/nrbUDlb2EG#ligazwa #skv #fußball #inandout #inundaut — SK BMD Vorwärts Steyr (@vorwaertssteyr) June 9, 2022

Nr. 35 von Vorwärts verlängert

Zudem verlängert mit Marin Ravlija (Nr. 35) der SKV-Tormann der Juniors und Goalie Nr. 2 der Profimannschaft für ein weiteres Jahr beim SK BMD Vorwärts Steyr.