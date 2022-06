Der frischgebackene Aufsteiger in die ADMIRAL 2. Liga - First Vienna FC 1894 - vermeldet in seiner heutigen Klubaussendung den ersten Neuzugang für die neue Saison 2022/2023: Marcel Ecker wechselt für ein Jahr auf Leihbasis von ADMIRAL Bundesligist Austria Wien auf die Hohe Warte. Der 1,91-Meter-Goalie stammt aus dem Nachwuchs der Violetten. Der erste Jugendverein des 19-jährigen Torhüters war der FC Stadlau. Demgegenüber gibt es beim Zweitliga-Aufsteiger mit Volkan Düzgün und Stefan Baldia (beide zum SV Leobendorf) auch zwei Abgänge.

Vienna Sportdirektor Markus Katzer (li.) mit Marcel Ecker.



Mit Marcel Ecker kann die Vienna den ersten Neuzugang für die anstehende Premierensaison in der ADMIRAL 2. Liga verkünden. Der 19-jährige Tormann spielte in der vergangenen Spielzeit für die Admira Juniors und wird nun von seinem Stammverein der Wiener Austria nach Wien-Döbling verliehen.

Ecker durchlief von der U10 über die Austria Wien Akademie alle Stufen des violetten Nachwuchses. Nach einer Saison bei den Young Violets wechselte der 1,91 Meter große Schlussmann in die Südstadt zu den Admira Juniors, von wo er jetzt seinen Weg zur Vienna gefunden hat.

Steckbrief Marcel Ecker:

Geboren: 30. September 2002

Größe: 1,91 m

Letzter Klub: Admira Juniors

Position: Tor

𝑫𝒐𝒑𝒑𝒆𝒍𝒕𝒆𝒓 𝑨𝒃𝒔𝒄𝒉𝒊𝒆𝒅! 👋

Nicht nur 2️⃣ grandiose Spieler, sondern auch 2️⃣ grandiose Persönlichkeiten, verlassen unseren Verein! Wir sagen danke für euren Einsatz und wünschen alle Gute für den weiteren Karriereweg, Volkan #Düzgün & Stefan #Baldia! 👏🏻😊 pic.twitter.com/tad2pPy9M9 — First Vienna FC 1894 (@FirstViennaFC) June 8, 2022

Fotocredit: First Vienna FC 1894