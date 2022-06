Der FC Mohren Dornbirn 1913 vermeldet per Klubaussendung einen Neuzugang aus Südamerika: Ignacio Jauregui. Der 26-Jährige Argentinier wechselte im Sommer 2021 von der WSG Tirol nach Spanien zu Real Balompédica Lisense, von wo er in diesem Frühjahr an Atlético Saguntino ausgeliehen wurde. Für die Wattener stand der zentrale Mittelfeldspieler und Linksbeiner in der ADMIRAL Bundesliga-Aufstiegs-Saison 2018/2019 insgesamt 25-mal über die volle Spielzeit auf dem Platz.

Eric Orie, Sportdirektor: „Ignacio kennt die Liga von seiner Zeit in Wattens sehr gut, er wird uns ganz sicher helfen und für die benötigte Stabilität im Mittelfeld sorgen. Mit einer Einsatzquote von 90% war er bei Wattens einer der Schlüsselspieler.“

Trainingsstart mit Neo-Chefcoach Thomas Janeschitz am Montag

Bereits am Montag, den 13. Juni, beginnt der ADMIRAL Zweitligist mit der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit. Das erste Training unter der Leitung von Neo-Coach Thomas Janeschitz und Co-Trainer Björn Gasser beginnt um 16 Uhr auf der Birkenwiese.

Fotocredit: IMAGO/Domenic Aquilina