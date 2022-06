Der SV Horn fixiert mit Markus Wallner den nächsten Neuzugang im Vorfeld der Saison 2022/23. Der 25-Jährige Flügelspieler wechselt vom ADMIRAL Bundesligisten WSG Tirol ins Waldviertel und unterschreibt beim ADMIRAL 2.-Ligisten einen Zweijahresvertrag. Zudem wurde der Vertrag mit Stürmer Okan Yilmaz verlängert.

Markus Wallner (im obigen Foto mit seinem Berater) wechselte in seiner Jugend zu RB Salzburg, wo er in Folge die Akademie von der U15 bis zur U18 durchlief. Seine ersten Erfahrungen im Erwachsenenfußball sammelte der gebürtige Salzburger beim SV Grödig. Mit Austria Salzburg schaffte er 2015 den Aufstieg in den Profifußball und in der Saison darauf debütierte Wallner in der 2. Liga. Nach zwei Spielzeiten beim USK Anif in der Regionalliga folgte im Winter 2019 der Wechsel zu Wacker Innsbruck.

In den zweieinhalb Saisonen kam Wallner auf 73 Pflichtspiele und hatte dabei 23 Torbeteiligungen. Zur vergangenen Spielzeit dockte der Mittelfeldspieler bei der WSG Tirol an, wo er in der Admiral Bundesliga auf 18 Einsätze kam.

Geschäftsführer Andreas Zinkel: „Mit Markus Wallner haben wir einen absoluten Wunschspieler verpflichten können. Markus hat eine sehr erfrischende Art Fußball zu spielen. In der vergangenen Saison konnte er seine Erfahrungen in der Bundesliga machen, von denen unsere Mannschaft mit Sicherheit profitieren wird.“

Neuzugang Markus Wallner: „Mir wurde durch die Gespräche mit dem Geschäftsführer und dem Trainer sehr schnell bewusst, welch tolle Chance sich hier für mich beim SV Horn bietet. Der Verein hat in den nächsten Jahren einiges vor und ich freue mich riesig, mit meiner Erfahrung und meinem großen Ehrgeiz ein Teil davon werden zu können. Ich freue mich sehr auf die neue Mannschaft, vor allem aber darauf, gemeinsame Erfolge zu feiern."

Vertragsverlängerung mit Okan Yilmaz

Winterneuzugang Okan Yilmaz (Foto) wird auch in der kommenden Saison das SV Horn-Trikot tragen. Der Vertrag mit dem 1,85 Meter großen Mittelstürmer wurde um ein Jahr plus Option auf eine weitere Spielzeit verlängert. Yilmaz brachte es in der Frühjahrssaison auf 13 Spiele, wobei ihm drei Tore gelangen.

Geschäftsführer Andreas Zinkel: „Okan hat im vergangenen halben Jahr mit seiner professionellen Einstellung und seiner Präsenz am Platz gezeigt, dass er ein wichtiger Teil der Mannschaft ist und wir sind sehr froh ihn auch in der kommenden Saison beim SV Horn zu haben."

Fotocredit: SV Horn