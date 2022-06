Rechtzeitig zum Trainingsstart kann der SKU Ertl Glas Amstetten mit Dominik Starkl eine weitere Neuverpflichtung präsentieren. Der erfahrene Offensivspieler kommt vom zukünftigen Liga-Konkurrenten und Bundesliga-Absteiger FC Flyeralarm Admira ins Mostviertel. Bei den Niederösterreichern unterzeichnet der 28-jährige Offensivakteur einen Kontrakt bis Sommer 2024.

Der gebürtige Kremser bringt die Erfahrung von 182 Bundesligaspielen mit nach Amstetten und ist in der Offensive variabel einsetzbar. Der 1,76-Meter große Routinier entstammt der Jugend des Kremser SC und genoss seine fußballerische Ausbildung in der Akademie St. Pölten. Nach zwei Jahren bei den Amateuren des SK Rapid Wien schaffte er den Sprung in den Profikader der Hütteldorfer. 2015 ging es Richtung Südstadt, wo Dominik Starkl die letzten sieben Jahre im Fußball-Oberhaus kickte. Mit 19 Jahren debütierte der Rechtsfuß im österreichischen U21-Team. Vier weitere Einsätze sollten folgen.

"Wird sich mit Stefan Feiertag sehr gut ergänzen"

"Mit Dominik Starkl stößt ein sehr erfahrener Spieler zur Mannschaft. Ich kenne ihn schon sehr lange von seiner Zeit bei Rapid und bei der Admira. Ich habe seinen Weg stets verfolgt. Er passt vom Spielertyp richtig gut zu uns, verfügt über ein gutes Tempo und kann den Ball in der letzten Linie sehr gut halten. Ich denke, dass er sich mit Stefan Feiertag sehr gut ergänzen wird. Mit seiner langjährigen Routine kann er uns sowohl auf als auch abseits des Spielfeldes weiterhelfen", freut sich Trainer Jochen Fallmann über den Neuzugang.

Herzlich willkommen Dominik Starkl! 🤝

