Wie der FC Mohren Dornbirn 1913 am Freitagnachmittag in seiner Klubaussendung vermeldet, kommen zwei weitere Neuzugänge zu den Rothosen: Raul Marte von ADMIRAL Bundesliga-Aufsteiger SC Austria Lustenau und Felix Kerber vom Bundesliga-Siebten der vergangenen Saison, der WSG Tirol. Beide Akteure werden vom ADMIRAL Zweitligisten aus Vorarlberg für die kommende Saison ausgeliehen.

Raul Marte (Foto) ist im Mittelfeld flexibel einsetzbar, während Felix Kerber in der Offensive auf Torejagd gehen soll. Marte konnte aus gesundheitlichen Gründen in der letzten Saison nicht wie geplant mittrainieren und verpasste dadurch die ersten 19 Spiele in der 2. Liga bei den Lustenauern. Nach seinem Saisondebüt am 20. Spieltag gegen den FC Wacker Innsbruck kam der 20-jährige Vorarlberger in der ADMIRAL 2. Liga zu sechs Einsätzen und erzielte einen Saisontreffer.

"Gehen unseren Weg mit jungen Talenten konsequent weiter"

Felix Kerber gab am 1. Spieltag der vergangenen Saison gegen den FC Flyeralarm Admira Wacker für die WSG Tirol sein Debüt in der ADMIRAL Bundesliga. In weiterer Folge kam der 19-jährige Tiroler dann in der Regionalliga Tirol zu fünfzehn weiteren Einsätzen und erzielte dabei drei Tore.

Eric Orie, Sportdirektor: „Mit Raul und Felix gehen wir unseren Weg konsequent weiter und setzen auf junge Talente. Bei uns werden sowohl Raul als auch Felix ihre Chance bekommen, sie haben unser vollstes Vertrauen.“

Fotocredit: SC Austria Lustenau