In drei Tagen beginnt beim FC Liefering die Vorbereitung auf die Saison 2022/23. Die erste Einheit unter Neo-Chefcoach Fabio Ingolitsch findet am Montag, 13. Juni um 15:30 Uhr in der Red Bull Fußball Akademie statt. Bis zum Ligaauftakt am 22./23./24. Juli sind aktuell sechs Testspiele geplant. Das Trainerteam um Fabio Ingolitsch wird mit den Co-Trainern Thomas Sageder – ehemaliger Assistent von Oliver Glasner beim VfL Wolfsburg und zuletzt Co-Trainer von Ingolitsch bei der U18 – und Zlatko Junuzovic – zuvor Spieler beim Kooperationspartner FC Red Bull Salzburg – komplettiert.

Zlatko Junuzovic, hier Anfang April noch beim Jubel über seinen 2:1-Siegtreffer in der 94. Min. für den FC Red Bull Salzburg gegen Rapid Wien, jetzt in neuer Funktion beim Kooperationspartner FC Liefering.

Chefcoach Fabio Ingolitsch: „Ich bin richtig glücklich über meine neue Aufgabe, die ich mit einer großen Portion Demut, aber gleichzeitig mit voller Energie und Überzeugung angehen werde! In uns allen kribbelt es schon wieder, und wir freuen uns darauf, dass es endlich losgeht. Wir haben eine sehr spannende Saison vor uns. Wir werden den Weg des Klubs im Sinne der Philosophie und Spielerentwicklung konsequent weitergehen und versuchen, unsere Talente so gut wie möglich für höhere Aufgaben vorzubereiten.“

Abgänge

Benjamin Böckle und Thomas Schiestl.

Zugänge

Neu mit dabei sind die Akademiespieler Mario Pejazic, Marcel Moswitzer, Mark Gevorgyan, Zeteny Jano, Mohammad Sadeqi, Alparslan Baran und Konstantin Gertig. Die U18-Meister können sich während der Vorbereitung für höhere Aufgaben empfehlen. Zudem stößt Torhüter Valentin Oelz von den AKA LASK Juniors OÖ zum Team.

Terminübersicht

13. Juni 2022 | 15:30 Uhr | Trainingsauftakt (Red Bull Fußball Akademie)

25. Juni 2022 | 14:00 Uhr | Testspiel vs. SK Vorwärts Steyr (Red Bull Fußball Akademie)

2. und 3. Juli 2022 | Kurz-Trainingslager in Radstadt

2. Juli 2022 | 15:00 Uhr | Testspiel vs. SK Sturm Graz (Schladming)

6. Juli 2022 | 19:00 Uhr | Testspiel vs. SV Grödig (Red Bull Fußball Akademie)

9. Juli 2022 | 14:00 Uhr | Testspiel vs. FC Bayern Amateure (Red Bull Fußball Akademie)

15. Juli 2022 | 11:30 bzw. 14:30 Uhr | Testspiele vs. Bohemians Prag und FC Pinzgau Saalfelden (Mondsee)

22./23./24. Juli 2022 | Saisonstart ADMIRAL 2. Liga

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty