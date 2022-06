Nun ist es amtlich. In der gestrigen Sitzung des ÖFB-Präsidiums wurde dem GAK 1902, in der abgelaufenen Saison der ADMIRAL 2. Liga Tabellensiebter, die Lizenz zum Betrieb einer ÖFB-Nachwuchsakademie erteilt! Exakt 15 Jahre nach dem Zwangsabstieg und in weiterer Folge dem Verlust des Akademiestatus erhalten die Athletiker nun das höchste Gütesiegel für die Nachwuchsarbeit zurück!

GAK-Obmann René Ziesler euphorisch: „Ich kann es noch gar nicht glauben und bin überglücklich. Besonders bedanken möchte ich mich bei unserem Projektteam: Christian Zach, Markus Hasler, Didi Elsneg, Harald Hochleitner und Matthias Dielacher haben das Unmögliche möglich gemacht und dem GAK 1902 die Akademie zurückgegeben!“

Junuzovic, Sonnleitner, Gucher und viele mehr durchliefen GAK-Akademie

Jahrelang stand der GAK für höchstqualitative Nachwuchsarbeit. Asse wie Zlatko Junuzovic, Mario Sonnleitner, Italien- Legionär Robert Gucher und viele mehr durchliefen die Ausbildung in der "roten Akademie" und sorgten auch international für Furore. Auch nach dem Neustart etablierten sich die GAK Juniors schnell zum Aushängeschild der steirischen Nachwuchsarbeit. Die Lizenzerteilung stellt somit die Krönung jahrelanger, harter Arbeit dar.

Sensationell! Meilenstein erreicht 🏅⁰

In der gestrigen Sitzung des @oefb1904 -Präsidiums wurde dem GAK 1902 die Lizenz zum Betrieb einer ÖFB-Nachwuchsakademie erteilt und erhält somit das höchste Gütesiegel für die Nachwuchsarbeit zurück! #grazerak

⁰🔗 https://t.co/mmHq5v2LtO pic.twitter.com/GP1ggmAekM — GAK 1902 (@grazerak) June 11, 2022

„Für unsere sportliche Entwicklung ist das ein weiterer Meilenstein von unschätzbarem Wert“, erklärt Sportdirektor Didi Elsneg, der selbst in der GAK-Akademie den Grundstein seiner Karriere legte.



Der Weg bis zur Lizenzerteilung war allerdings alles andere als einfach und erforderte zahlreiche, teils intensive Gespräche mit allen bestehenden und zukünftigen Kooperationspartnern in Bereichen wie Sport, Bildung, Medizin und Infrastruktur.

Geschäftsführer Matthias Dielacher: „Besonders hervorheben möchte ich hier die gute und lösungsorientierte Zusammenarbeit mit dem Team des ÖFB rund um Sportdirektor Peter Schöttel und Martin Scherb.“

Fotocredit: RiPu