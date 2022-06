Der Floridsdorfer Athletiksport-Club, Vizemeister der vergangenen Saison in der ADMIRAL 2. Liga, gibt mit dem Flügelspieler Christopher Kröhn seinen dritten Sommerneuzugang bekannt. Der 23-jährige Wiener war in der vergangenen Spielzeit vom FC Mauerwerk zum SK BMD Vorwärts Steyr verliehen.

FAC-Sportdirektor Lukas Fischer und Neuzugang Christopher Kröhn

Der Floridsdorfer Athletiksport-Club bekommt mit Christopher Kröhn eine weitere Verstärkung in der Offensive. Der 23-jährige Rechtsfuß war in der Rückrunde der vergangenen Saison vom Wiener Regionalliga Ost-Vertreter FC Mauerwerk zum SK BMD Vorwärts Steyr verliehen, wo der gebürtige Wiener in vierzehn Zweitliga-Einsätzen mit fünf Treffern und einem Assist auf sich aufmerksam machte.

Sportdirektor Lukas Fischer zur Vertragsunterzeichnung des Offensivspielers: „Christopher hat mit seinen Leistungen in der vergangenen Saison in der 2. Liga gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt. Wir sind überzeugt, dass er seine ansteigende Formkurve auch beim FAC fortführen kann, und freuen uns, dass wir ihn für die kommende Saison gewinnen konnten.“

FAC-Neuzugang Christopher Kröhn: „Ich freue mich, dass ich wieder in Wien bin und in der kommenden Saison für den FAC spielen darf. Der FAC hat in der vergangenen Spielzeit eine super Performance gezeigt und ich hoffe, dass ich mit meinen Leistungen einen Teil dazu beitragen kann, daran anknüpfen.“

Christopher Kröhn, der vor vier Jahren in der Türkei bei Eyüpspor mit dem Familiennamen seiner Mutter als "Christopher Aydemir" spielte, startete seine fußballerische Laufbahn in der Jugend des SC Red Star Penzing sowie des First Vienna FC 1894 und Simmeringer SC.

Vor seiner Leihe zum SK BMD Vorwärts Steyr absolvierte der Außenspieler insgesamt 17 Partien für den FC Mauerwerk in der Regionalliga Ost und steuerte vier Treffer bei.

Fotocredit: FAC