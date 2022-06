Der Floridsdorfer Athletiksport-Club sichert sich ab sofort die Dienste von Mittelfeldspieler Thomas Fink. Der 23-jährige Steirer kommt vom Grazer AK nach Wien-Floridsdorf und unterschreibt einen Vertrag bis 2024.

FAC-Neuzugang Thomas Fink und Sportdirektor Lukas Fischer

Beim FAC wird Thomas Fink mit der Rückennummer 20 auflaufen

Pünktlich zum heutigen Trainingsauftakt der neuen Saison präsentiert der Floridsdorfer Athletiksport-Club einen weiteren Sommer-Neuzugang. Thomas Fink verstärkt ab sofort den Floridsdorfer Vizemeister. Der 23-jährige, offensive Mittelfeldspieler stand seit 2020 beim Grazer AK unter Vertrag und absolvierte insgesamt 50 Pflichtspiele für die Steirer. Beim FAC erhält Thomas Fink, wie schon die Neuzugänge Benjamin Wallquist und Christopher Kröhn, einen Vertrag bis Sommer 2024.

Thomas Fink durchlief von der Jugend bis zur U18 den Nachwuchs des SK Sturm Graz. Über den Regionalligisten SC Weiz und die Amateure des SV Mattersburg schaffte der gebürtige Feldbacher im Sommer 2020 den Sprung zum Zweitligisten GAK.

Stimmen aus Floridsdorf

Sportdirektor Lukas Fischer

„Mit seinen flexiblen Einsatzmöglichkeiten im Mittelfeld sowie seinen Erfahrungen in der 2. Liga ist Thomas ein sehr interessanter Spieler für uns, der in unserem Offensivspiel universell einsetzbar ist. Mit seinem jungen Alter bringt er schon viel Erfahrung mit sich und wir sind froh, ihn für zwei Jahre an unseren FAC binden zu können“.

FAC-Neuzugang Thomas Fink: „Ich freue mich, dass für mich hier beim FAC in Wien ein neuer Abschnitt beginnt und hoffe, dass ich die Mannschaft und das Trainerteam schnell kennenlernen werde. Die Trainer haben sich sehr um mich bemüht und ich habe gespürt, dass das Gesamtpaket hier gut passt. Ich möchte beim FAC so erfolgreich wie möglich Fußball spielen.“

Foto: FAC