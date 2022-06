Lukas Parger und Lars Nussbaumer wechseln vom SCR Altach zum FC Dornbirn. Parger wird für eine Saison an die „Rothosen“ verliehen, Nussbaumer übersiedelt fix auf die Birkenwiese. Justin Ospelt kommt leihweise vom FC Vaduz und komplettiert das Tormannteam.

Lukas Parger wechselte vor genau einem Jahr vom Kapfenberger SV zum SCR Altach. Der 20jährige debütierte beim vorletzten Heimspiel gegen die SV Ried in der Admiral Bundesliga. Für die Juniors erzielte der Tiroler in der abgelaufenen Vorarlbergliga-Saison 14 Treffer. Parger soll im kommenden Jahr in der 2. Liga Spielpraxis sammeln.

Für Lars Nussbaumer endet die Zeit in Altach nach fünf Jahren. Der Langenegger war im Sommer 2017 von der AKA Vorarlberg in die Cashpoint Arena gewechselt und bestritt in dieser Zeit zwölf Bundesligaspiele für den SCRA. Nussbaumer ist in Dornbirn kein unbekannter - der 21-Jährige spielte bereits in der Saison 2020/2021 für die Rothosen.

Justin Ospelt komlettiert das Tormannteam

Justin Ospelt wechselt für die kommende Saison leihweise von FC Vaduz zu den Rothosen. Der 22-Jährige stand letzte Saison für den KFC Uerdingen in der deutschen Regionalliga West auf dem Platz.

Stimmen zum aus Altach:

Werner Grabherr, Sportlicher Leiter:

„Lukas Parger und Lars Nussbaumer sind zwei junge Spieler, für deren nächsten Entwicklungsschritte Spielpraxis auf hohem Niveau essenziell ist. Beide haben in Dornbirn die Möglichkeit, sich in der 2. Liga zu präsentieren und durchzusetzen.“

Fotos: SCR Altach und FC Dornbirn