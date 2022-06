Wie der FC Flyeralarm Admira am Dienstagvormittag in seiner Klubaussendung vermeldet, hält der defensive Mittelfeldspieler Thomas Ebner den Panthern auch in der ADMIRAL 2. Liga die Treue. Der 30-jährige Badener unterschreibt ein neues Arbeitspapier über drei Jahre bis Sommer 2025.

V.l.: Marcel Ketelaer, Thomas Ebner, Roberto Pätzold

Sportdirektor Marcel Ketelaer: „Wir freuen uns riesig, dass mit Thomas Ebner ein weiteres Urgestein den Neustart in der 2. Liga mit uns bestreitet. Sein unbändiger Wille und sein aufopferungsvoller Einsatz zeichnen Tommy aus und machen ihn zu einem ganz besonders wertvollen Spieler, der speziell für die vielen Jungen ein Vorbild ist."

"Möchte dem Verein helfen"

Ebner ist seit seinem 11. Lebensjahr – mit Ausnahme eines dreijährigen Engagements bei der Wiener Austria (2018-2021) – ein Panther und absolvierte bereits 218 Pflichtspiele für den FC Flyeralarm Admira. „Mein Herz und mein Bauchgefühl haben für die Admira gesprochen. Ich möchte dem Verein helfen“, so Ebner.

