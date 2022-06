Nach den beiden Verpflichtungen von Simon Seidl und Torjäger Ronivaldo legt der FC Blau-Weiß Linz am Transfermarkt nach und gibt am heutigen Dienstag die Verpflichtung von Alexander Briedl bekannt. Der 20-jährige, gebürtige Salzburger hat die Akademie vom FC Red Bull Salzburg durchlaufen und kam über den FC Liefering bzw. Anif im Jänner 2021 zum SV Horn. Dort absolvierte der defensive Mittelfeldspieler und Linksfuß 20 Ligaspiele in der ADMIRAL 2. Liga. Alexander Briedl erhält beim Stahlstadtklub einen Vertrag bis 2024 und steigt sofort ins Mannschaftstraining ein.

Sportdirektor Tino Wawra: „Mit Alex bekommen wir einen Spieler dazu, der uns auf der Sechser-Position mit seinem starken linken Fuß noch variabler macht. Dazu ist das treten von Standardsituation eine seiner großen Stärken und in diesem Bereich hatten wir Aufholbedarf. Auch dank seiner hohen Geschwindigkeit und Ausbildung bei Salzburg passt er perfekt in unser Anforderungsprofil."

"Will meinen Teil dazu beitragen, dass der Klub bald in der Bundesliga spielt"

Alexander Briedl: „Ich freue mich extrem, dass der Wechsel geklappt hat. Die Verantwortlichen von Blau-Weiß Linz haben mich von Anfang an überzeugt und ich bin mir total sicher, dass es der nächste richtige Schritt in meiner Karriere ist. Ich will meinen Teil dazu beitragen, dass der Klub bald in der Bundesliga spielt."

Fotocredit: FC Blau Weiss Linz