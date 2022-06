Der SV Horn sichert sich ab sofort die Dienste von Linksverteidiger Alexander Joppich. Der 27-Jährige Tiroler wechselt vom FC Wacker Innsbruck ins Waldviertel und unterschreibt beim ADMIRAL 2. Ligisten aus Niederösterreich einen Vertrag bis Sommer 2024.

SVH-Geschäftsführer Andreas Zinkel mit Alexander Joppich.

Alexander Joppich durchlief die Akademie in Tirol, ehe er im Sommer 2013 für ein Jahr den Sprung ins Ausland zu Augsburg II in die Regionalliga Bayern wagte.

Nach der Rückkehr in die Heimat spielte der 1,71 Meter große Linksverteidiger beim FC Liefering, Austria Lustenau und ab der Saison 2018/19 war er für den FC Wacker Innsbruck aktiv. Mit insgesamt 158 Einsätzen in der 2. Liga bringt Joppich einiges an Erfahrung mit nach Horn. In der abgelaufenen Saison stand der Horner Neuzugang und ehemaliger österreichischer Nachwuchs-Teamspieler bei 27 Meisterschaftsspielen von Innsbruck am Platz.

Geschäftsführer Andreas Zinkel: „Alexander Joppich hat schon reichlich Erfahrung und ist trotz seiner lediglich 27 Jahren ein absoluter Routinier in der 2. Liga. Alex ist ein wichtiger Baustein auf unserer linken Abwehrseite, um der Mannschaft die nötige Stabilität zu geben. Wir glauben fest daran, dass wir gemeinsam mit ihm unsere Ziele für diese Saison erreichen werden."

Alexander Joppich über seine ersten Eindrücke und Ziele: „Ich bin froh, dass ich ab sofort beim SV Horn bin. Die Gespräche mit der sportlichen Leitung und dem Trainer haben mich vom Verein und dem Projekt zu 100% überzeugt. Ich freue mich darauf die Mitarbeiter, das Trainerteam und die Mannschaft kennen zu lernen und will mit meiner Erfahrung dazu beitragen, die sportliche Weiterentwicklung positiv voranzutreiben.“

Siehe auch Transfers ADMIRAL 2. Liga

Fotocredit: SV Horn