Der First Vienna Football-Club 1894 gibt die Verpflichtung von Itamar Noy bekannt. Der Mittelfeldstratege kommt aus der 2. Liga Israels auf die Hohe Warte und unterschreibt beim Aufsteiger der ADMIRAL 2. Liga einen Vertrag bis 2024 mit Option auf ein weiteres Jahr.

Vienna Sportdirektor Markus Katzer (links) und Itamar Noy.



Die Offensive der Vienna erhält einen namhaften Neuzugang: Der 21-Jährige Itamar Noy wechselt nach Wien-Döbling. Der israelisch-französische Doppelstaatsbürger verstärkt ab sofort die Offensive von Österreichs ältestem Fußballverein.



Noy hat letzte Saison 35 Spiele für den israelischen Zweitligisten AS Ashdod absolviert und dabei 12 Tore erzielt. Der 1,75 Meter große Linksfuß gilt als torgefährlicher Spielmacher. Mit Noy bekommt Vienna-Trainer Alexander Zellhofer eine zusätzliche spannende Option für die Offensive in seiner ersten Saison in der zweithöchsten Spielklasse.



Vienna Sportdirektor Markus Katzer zum Transfer: „Mit Itamar bekommen wir einen Spielmacher, der unser Offensivspiel steuern und ausrichten soll. Er ist technisch sehr versiert und hat große Qualitäten im Abschluss, was er auch letzte Saison mehrfach eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Ich habe ihn schon länger auf dem Radar und jetzt hat sich die Möglichkeit ergeben zuzuschlagen. Und wir haben sie beim Schopf gepackt. Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, einen Spieler mit seinen Qualitäten für die Vienna zu gewinnen.“



Neuzugang Noy: „Für mich ist das eine komplett neue Erfahrung, auf die ich mich sehr freue. Es ist meine erste Auslandserfahrung und so gesehen auch ein kleines Abenteuer. Ich bin zuversichtlich, dass ich auch in Wien meine Leistung abrufen werde können und freue mich jetzt einfach auf die Herausforderung.



Die österreichisch-israelische Fußball-Freundschaft hat sich in den letzten Jahren intensiviert, was viele Transfers untermalen. Obwohl Israel im FIFA-Ranking derzeit auf Platz 76 liegt und damit deutlich hinter Österreich (Platz 34), haben zuletzt israelische Spieler, u.a. Munas Dabbur (FC Red Bull Salzburg), Shon Weissmann (WAC), immer wieder für Aufsehen in Österreich gesorgt.



Viceversa haben aber auch Österreicher die Geschicke des israelischen Fußballs federführend verantwortet. So war beispielsweise der ehemalige Vienna-Teamspieler Andreas Herzog von 2018 bis 2020 Teamchef der israelischen Nationalmannschaft. Sein Nachfolger war Willi Ruttensteiner, der ehemalige technische Direktor des österreichischen Nationalteams.

Fotocredit: First Vienna FC 1894