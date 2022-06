Der Meisterschaftsdritte aus der Slowakei - MFK Ruzomberok (immerhin UEFA Europa League-Vertreter) - trat im Rahmen seines Österreich-Trainingslagers in Amstetten zu einem internationalen Testspiel gegen den ADMIRAL 2. Ligisten SKU Ertl Glas Amstetten an. Das slowakisch-österreichische Kräftemessen endete bei brütender Hitze mit 0:0, wobei die Elf von SKU-Chefcoach Jochen Fallmann (Foto) fast noch der "Luckypunch" gelungen wäre.

Trotz hochsommerlicher Temperaturen entwickelte sich anfangs ein flottes Spiel. In der 9. Minute schloss Neuzugang Dominik Starkl ein energisches Solo mit dem ersten Torschuss ab und zwei Minuten später verfehlte Stefan Feiertag das Tor der Gäste nur um Haaresbreite.

Nach etwas mehr als einer Viertelstunde kamen die Slowaken zum ersten Abschluss, Keeper Marko Soldo klärte aber mit einer Fußabwehr. Gegen Ende des ersten Durchgangs nahm das Tempo etwas ab. Ein Weitschuss von Peter Tschernegg und auf der Gegenseite Kristof Domonkos mit dem Kopf brachte nichts Zählbares. Kurz vor dem Pausenpfiff musste Daniel Rosenbichler mit einer Knieblessur verletzt runter. Nach einem ausgeglichenen Spiel ging es torlos in die Halbzeitpause.

SKU-Trainer Jochen Fallmann stellte im zweiten Abschnitt auf eine 4-3-3-Ausrichtung um. Die Gäste zogen das Tempo nun etwas mehr an und zehn Minuten nach Wiederbeginn prüfte der eingewechselte Martin Regali Keeper Marko Soldo mit einem scharfen Schuss. Der ehemalige WAC-Akteur zeigte sich aber fangsicher und hielt die Null fest.

Testpilot Marko Soldo verhinderte mit einer Prachtparade 0:1

In der 58. Minute glänzte der Testspieler im SKU-Tor mit einer unglaublichen Parade und verhinderte einen sicher scheinenden Gegentreffer. Im Gegenzug probierte es Thomas Mayer mit zwei gut angetragenen Schüssen, ein erster Treffer ließ auch nach einer Möglichkeit für Feiertag aber weiter auf sich warten (66.).

Zehn Minuten vor Schluss gab es noch je eine Topchance auf beiden Seiten, dem Sieg ein Stück näher war mit Fortdauer des Spiels aber die Heimelf gerückt. In der 90. Minute vergab Florian Binder per Kopf den Matchball, dennoch konnte man sich in den Reihen der Heimischen über ein gelungenes Testspiel gegen einen starken Gegner freuen.

In einem flotten Testspiel trennen wir uns vom slowakischen Europa League Vertreter @MFK_Ruzomberok mit 0:0. #ligazwa



Hier geht's zum Spielbericht:

➡️ https://t.co/sUIz3sehb7 pic.twitter.com/8ycTO2uhmf — SKU Amstetten (@skuamstetten) June 18, 2022

SKU Ertl Glas Amstetten - MFK Ruzomerok 0:0

Ertl Glas-Stadion Amstetten, 100, SR: Markus Winkler