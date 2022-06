Die österreichische Fußball-Bundesliga hat heute den Spielplan für die Saison 2022/23 der ADMIRAL 2. Liga präsentiert. Start ist am Wochenende vom 24. bis 26. Juli. Die Herbstrunde endet wegen der WM-Pause am Wochenende 10. - 12. November. Weiter geht es im neuen Jahr mit Runde 17 am Wochenende 24. - 26. Februar 2023. Der letzte Spieltag ist für Sonntag, 4. Juni 2023 geplant. Den gesamten Spielplan finden Sie hier!

2. Liga: Der Spielplan für die Saison 2022/23 steht fest. Fotocredit: GEPA-ADMIRAL

Das Auftakt-Match absolvieren zwei Kultklubs: Aufsteiger First Vienna FC 1894 vs. FC Blau Weiss Linz, Freitag, 22. Juli, 18 Uhr, Hohe Warte.

𝘿𝙖 𝙞𝙨𝙩 𝙚𝙧! 🤩

Nicht nur in der 1️⃣. Runde hat der Spielplan 22/23 richtig lässige Matches, sondern über die gesamte Saison können wir uns auf Spitzenpartien freuen! ⚽️👏🏻

➡️ Hier könnt ihr die gesamte Auslosung abrufen: https://t.co/e6w3Nr7fY5#AdmiralLigaZwa pic.twitter.com/pkMcgTK35l — Fußball-Bundesliga (@OEFBL) June 24, 2022

Zum Spielplan 2. Liga (PDF)

Seit Einführung der 16er-Liga haben die Klubs die Möglichkeit, die Anspielzeiten innerhalb der gegebenen Rahmenbedingungen selbst zu wählen. Dafür wurden flexible Zeitfenster von Freitagabend bis Sonntagnachmittag geschaffen, die den Klubs einen bestmöglichen Spielraum bieten und verbunden mit einer Kilometer-Regelung den Spielbetrieb auch als reine Amateur-Mannschaft ermöglichen.

In Abhängigkeit der Fahrtstrecke für die Gastmannschaft und einer möglichen Live-Übertragung setzt jeder Heimklub seine Spieltermine halbjährlich an. Die Terminierung der Herbstrunde erfolgt im Laufe der kommenden Woche.

Die Grundsatzregelung lautet, dass Spiele unter 300 km Fahrtstrecke vom Heimklub entweder am Freitag um 18:30 Uhr bzw. das Top-Spiel um 20:25, am Samstag von 12:30 bis 20:30 oder am Sonntag von 10:00 bis 17:00 angesetzt werden.

Alle Spiele über 300 km Fahrtstrecke werden am Samstag von 14:30 bis 20:30 sowie am Sonntag von 10:00 bis 14:30 ausgetragen, sofern der Gastklub nicht einer Aufhebung dieser Regelung zustimmt. In Runden mit langen Feiertags-Wochenenden stehen am Montag bei Spielen unter 300 km Fahrtstrecke Zeitfenster von 10:00 bis 17:00 bzw. darüberliegend von 10:00 bis 14:30 Uhr zur Verfügung.

4 x Wien

4 x Niederösterreich

4 x Steiermark

2 x Oberösterreich

1 x Salzburg

1 x Vorarlberg



ADMIRAL #LigaZwa https://t.co/Bsvf0Mu4Wu — ADMIRAL 2. Liga (@LigaZwa_AT) May 27, 2022

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL