Der SK BMD Vorwärts Steyr vermeldet am heutigen Montagnachmittag den nächsten Neuzugang: Engin Can Ketan. Der 22-jährige Mittelfeldspieler kommt vom FC Wels. Aufgrund der längeren Saisondauer in der Regionalliga Mitte steigt der gebürtige Linzer erst heute und damit in der zweiten Vorbereitungswoche ins Training beim ADMIRAL 2. Ligisten ein.

In der vergangenen Saison erzielte Engin Can Ketan in 25 Spielen 3 Tore und 2 Assists für seine Mannschaft. Der Österreicher hat die Akademie des LASKs besucht. Über die Juniors OÖ, Edelweiß, Blau-Weiß Linz und FC Wels kommt er nun nach Steyr. Engin Can Ketan erhält beim SKV einen Zweijahres-Vertrag (+Option).

Dynamischer Spieler, der variabel einsetzbar ist

„Can beobachten wir schon länger und wir sind froh, dass wir jetzt die Gelegenheit hatten, ihn zu verpflichten“, so Jürgen Tröscher, sportlicher Leiter. „Er ist ein sehr dynamischer Spieler, der variabel einsetzbar ist und uns überzeugt hat, mit seinem Willen diese Chance beim SKV zu nutzen. Natürlich müssen wir ihm eine gewisse Adaptionszeit zugestehen aber ich bin zuversichtlich, dass das sehr rasch gehen wird, weil er bereit ist, hart dafür zu arbeiten.“

„Ich war vor einem Jahr schon mal hier und kenne ein paar der Jungs in der aktuellen Mannschaft von früher. Das Klima im Verein taugt mir extrem“, freut sich Engin Can Ketan. „Ich möchte mich weiter entwickeln und dieses Sprungbrett nutzen. Mit der Truppe möchte ich auf jeden Fall oben mitspielen und zeigen, dass man Vorwärts nicht unterschätzen darf.“

Der 22-jährige Engin Can Ketan wechselt zum SK BMD Vorwärts Steyr und steigt heute ins Training.



Fotocredit: SKV