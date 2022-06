Mit einem 2:2 gegen den Konkurrenten aus der ADMIRAL 2. Liga, SK Rapid II, startete der Floridsdorfer Athletiksport-Club in die Sommer Testspiel-Serie 2022. Für den Vizemeister trafen in Unterstinkenbrunn nach zweimaligem Rückstand die Neuzugänge Christopher Kröhn (25.) und Paolino Bertaccini (89.). Der 19-jährige Mittelstürmer Tobias Hedl (11.) und Furkan Demir (79.), 17-jähriger Bruder von Yusuf Demir, der derzeit mit dem U19-ÖFB-Team bei der EURO 2022 in der Slowakei im Einsatz ist, hatten die Grün-Weißen jeweils in Front gebracht.

Für die Elf von Coach Stefan Kulovits war es nach dem Erfolg in Schärding am Samstag das zweite Vorbereitungsspiel, für den FAC das erste. Bei den Floridsdorfern kamen einige Testspieler (TS) zum Einsatz, sodass sich der amtierende Vizemeister der ADMIRAL 2. Liga erst zu finden hatte.

Die Anfangsviertelstunge gehörte somit dem Liga-Konkurrenten aus Wien-Hütteldorf. Rapid II begann mit viel Zug zum Tor und hatte nach wenigen Augenblicken schon die erste richtig gute Möglichkeit. Felix Holzhacker brachte die Kugel von der linken Seite flach zur Mitte, wo Tobias Hedl aus kürzester Distanz an Schlussmann Spari scheiterte. Wenige Minute später machte es der Rapid-Stürmer besser. Nachdem zuerst Sky Schwarz mit einem Lupfer an der Latte scheiterte, blieben die Hütteldorfer in der Aktion. Aus dem Zentrum wurde Tobias Hedl freigespielt und der Offensivmann schlenzte die Kugel gefühlvoll ins Kreuzeck – 1:0 für Rapid II (11.).

FAC-Neuzugang Kröhn ins Kreuzeck

Doch die Antwort der Blau-Weißen folgte nur zehn Minuten später: mit einem sehenswerten Treffer ins Kreuzeck gelang Christopher Kröhn der Ausgleich.

Die 2. Hälfte startete mit acht neuen Akteuren auf Rapid-Seite und zehn neuen bei den Flordisdorfern. Dementsprechend brauchte die Partie etwas Anlaufzeit. Furkan Dursun vergab die beste Chance vor der Rapidviertelstunde, sein Schuss rauschte über das Tor. Doch auch der FAC hatte in diesem munteren Duell die Gelegenheit zum 2:1. Nach einer flachen Hereingabe von Paolino Bertaccini verfehlte Marcel Monsberger jedoch knapp (68.), ehe wenige Minuten später die nächste Führungsmöglichkeit folgte: nach einem aussichtsreichen Konter, den Flavio Dos Santos mit einem Schuss knapp über das Tor abschloss (77.).

Anders Rapid II. Furkan Demir zog aus 18 Metern ab und versenkte die Kugel mit einem Flachschuss perfekt im langen Eck (79.). Für den FAC war das ein Weckruf. Die Schlussphase gehörte den Floridsdorfern. Sommer-Neuzugang Masse Scherzadeh setzte einen wuchtigen Kopfball nach einer Ecke nur knapp neben das Tor, ehe wenig später Paolino Bertaccini nach einer Monsberger-Hereingabe per Abstauber den verdienten, leistungsgerechten 2:2-Endstand (89.) erzielte.

Unter den Zuschauern in Unterstinkenbrunn waren auch die Rapid-ADMIRAL-Bundesliga-Neuzugänge Guido Burgstaller, Michael Sollbauer, Roman Kerschbaum und Patrick Greil sowie Christopher Dibon, Thorsten Schick und Kevin Wimmer, die den zahlreichen Zuschauern für Autogramme und Fotos zur Verfügung standen.

Kulovits mit Test zufrieden

SK Rapid II-Chefcoach Stefan Kulovits: "Es war eine sehr gute erste Hälfte von uns, in der wir uns viele Chancen herausgespielt haben und praktisch nichts zuließen. Der FAC war heute sehr effizient und hat mit einer Chance den Ausgleich gemacht. Mit den vielen Wechseln in der zweiten Hälfte haben wir ein wenig die Ordnung verloren. Abermals sind wir heute eine extrem junge Truppe gewesen, daher können wir sicherlich zufrieden mit dem heutigen Test sein."

SK Rapid II 1. HZ: Orgler – Eggenfellner, Sattlberger ©, Dijakovic (34. Filipovic) – Zwickl, Oda, Softic, Holzhacker – Kocyigit, Hedl T., Schwarz.

SK Rapid II 2. HZ 2: Orgler – Eggenfellner (60. Bosnjak), Gobara, Filipovic – Kirchmayer, Demir F., Bajlicz, Vincze – Budimir, Dursun, Wunsch.

FAC Wien 1. Hz.: Spari – Becirovic (K), Strmsek, Wallquist, Alozie (TS) – Sussek (TS), Krasniqi, Farsky (TS) (25. Pasaricek (TS)), Fink – Kröhn, Sezar (TS).

FAC Wien 2. Hz.: Spari (70. Staudinger) – Tunahan (TS), Bubalovic (K), Scherzadeh – Dos Santos, Hubmann, Pasaricek (TS) (55. Sinior (TS)), Holzmann – Rizzo (TS) (70. Limani (TS)), Bertaccini – Monsberger.

Tore: Hedl (11.), F. Demir (79.), bzw. Kröhn (25.), Bertaccini (89.)

90| Wir trennen uns mit einem leistungsgerechten 2:2-Remis vom @skrapid II 🫱🏻‍🫲🏼 Furkan #Demir (79.) für Rapid und Paolino #Bertaccini für unsere Blau-Weißen treffen im zweiten Durchgang 🔵⚪️#Wirfürden21 pic.twitter.com/8OnZXhvjSS — Floridsdorfer Athletiksport-Club (@FACWien) June 21, 2022

Der nächste Test des FAC findet am nächsten Dienstag gegen den FC Marchfeld Mannsdorf statt (Uhrzeit wird noch bekannt gegeben).

Auch der SK Rapid II ist in einer Woche Dienstag wieder im Einsatz: um 18 Uhr vs. SV Stripfing

Siehe auch TESTSPIEL-SOMMERFAHRPLAN der ADMIRAL 2. Ligisten

Fotocredit: FAC