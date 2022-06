ADMIRAL 2. Liga-Aufsteiger First Vienna FC 1894 gibt die Verpflichtung von Marco Sulzner, geboren am 2. Juli 2003 in Steyr, bekannt. Der 18-jährige, defensive Mittelfeldspieler kommt vom ADMIRAL Bundesligisten LASK auf die Hohe Warte und wird für eine Saison ausgeliehen.

V.l.: Vienna Cheftrainer Alexander Zellhofer mit Marco Sulzner.

Mit Marco Sulzner vom LASK kann die Vienna ihren zweiten Neuzugang des Sommers präsentieren. Der 1,89 Meter große Mittelfeldspieler, der vom Linzer Max Hagmayr beraten wird, absolvierte bereits 27 Spiele in der ADMIRAL 2. Liga und vier Einsätze in der Bundesliga.



Ausgebildet wurde der gebürtige Steyrer in der Akademie Oberösterreich, die Marco Sulzner von der U15 bis zur U18 durchlief.

1.91 𝐠𝐫𝐨ß, 18 Jahre 𝐣𝐮𝐧𝐠 - Power für unser Mittelfeld! 💥💯

Wir begrüßen Marco #Sulzner (ehemals LASK) nicht nur im Trainingslager, sondern generell bei 🟦🟨! 👋

➡️ https://t.co/6NOrxJIBJk#ViennaFamily #comeonvienna pic.twitter.com/oncD3Gel3R — First Vienna FC 1894 (@FirstViennaFC) June 22, 2022

Siehe auch SOMMER-TRANSFERS ADMIRAL 2. Liga

Fotocredit: First Vienna FC 1894