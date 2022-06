Der GAK 1902 verstärkt sich auf der Torhüterposition: Josef Gruber wechselt vom Regionalligisten WSC Hertha Wels aus der oberösterreichischen Messestadt an die Mur. Der 24-jährige Goalie (geboren am 7. Mai 1998) unterschreibt einen Einjahresvertrag beim ADMIRAL 2. Ligisten aus der Steiermark.

Josef Gruber war in den vergangenen Jahren für den FC Wels und WSG Hertha Wels im Einsatz. Er brachte es in dieser Zeit auf 28 Spiele in der Regionalliga Mitte.

"Durch das Leihende von Gabriel Suprun und der Leihe von Chris Weigelt, mit der Hoffnung, dass er viele Spiele in der Landesliga macht, ist es für uns wichtig, mit Josef einen neuen verlässlichen Baustein für unser Torwartteam zu verpflichten," erklärt Sportchef Dieter Elsneg, "schon im vorigen Jahr hat uns Josef bereits in einer Probetrainingswoche überzeugt. Nun freuen wir uns, ihn mit an Bord zu haben!"

Jugendvereine: SK Gallspach und SV Grieskirchen.

Torhüterwird an den SV Wildon verliehen - siehe separater Beitrag - undwechselt zum SV Lafnitz.

Fotocredit: GAK 1902