Die "Würfel sind gefallen", respektive die Entscheidung bei FC Flyeralarm Admira-Keeper und -Kapitän Andreas Leitner. Der 28-jährige Leobener, ein Urgestein, ein "Gesicht der Südstädter", hat den Entschluss gefasst, den ADMIRAL Bundesliga-Absteiger nach 12 Jahren und 225 absolvierten Pflichtspielen zu verlassen. In einem emotionalen Statement verabschiedet sich die jahrelange Identifikationsfigur der Panther von seinen Fans - siehe nachfolgend.

Ein "Gesicht" und Urgestein des FC Flyeralarm Admira Wacker geht nach 12 Jahren von Bord.

Wie die Niederösterreicher verlautbarten, "möchte sich der gesamte Verein ganz herzlich bei Andreas Leitner für seine professionelle, loyale und respektvolle Art in den vergangenen Jahren bedanken und wünscht ihm viel Erfolg für seine weitere sportliche Zukunft."

Weiteres Zitat: „Leiti, du wirst für immer ein Teil der Admira-Familie sein und bist jederzeit herzlich willkommen!“

Jugendvereine: Breitenau ab September 2000, Sturm Graz, Austria Wien, Admira Mödling

Andreas Leitner wechselte ursprünglich zur Austria-U19, um nach einem Jahr in den Nachwuchs der Südstädter zu gehen, wo der zuverlässige Torhüter seit 2009 fast durchgehend spielte. Allein in der Saison 2015/16 gab es eine einjährige Leihe zur Austria Klagenfurt. Dort kam der Goalie zu fünf Einsätzen.

Andreas Leitner absolvierte auch ein Europacup-Match für den FC Flyeralarm Admira: 2018 stand er in der 2. Runde der Europa-League-Qualifikation gegen ZSKA Sofia im Hinspiel in Bulgarien (0:3) im Tor. Gesamt-Score mit Rückspiel: 1:6).

Wie die weitere fußballerische Zukunft des 28-jährigen Schlussmannes aussieht, ist derzeit noch offen.

Längeres Abschieds-Statement an Fans

Andreas Leitner mit seinem Abschieds-Statement an die Fans:

"2009 begann meine Ära in der Südstadt, ich bezog mein Zimmer im Internat, besuchte die Liese Prokop Privatschule und meine Zeit in der Akademie der Admira begann. Ich durfte die großartige Ausbildung in einer der besten Akademien in unserem Land genießen. Ich fand schnell den Weg in den Erwachsenen-Fußball in der Regionalliga Ost mit der Amateur-Mannschaft.

Am 1.12.2012 durfte ich mein Debüt in der Bundesliga feiern. Es folgten lehrreiche Jahre als junger Ersatzkeeper. Dabei konnte ich mit großartigen Spielern/Trainern und Funktionären zahlreiche Erfahrungen sammeln. Am Ende waren es über 200 Spiele in der Bundesliga mit dem Panther auf der Brust, worüber ich unfassbar dankbar bin. Und wer war von Anfang an dabei? Ihr Admiraner!

An dieser Stelle möchte ich mich von euch verabschieden und meinen Abgang verkünden, euch von ganzem Herzen für eure treue Unterstützung danken.

Der 20.05.2022 wird ein Tag in meinem Leben bleiben, den ich nie vergessen werde. Ein trauriges Ende meiner langen Reise mit euch gemeinsam. Dennoch blicke mit einem voll erfüllten Herzen und positiven Gedanken an unsere gemeinsame Zeit zurück."

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL