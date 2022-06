Im Kräftemessen im Testspiel-Modus zwischen den beiden ADMIRAL 2. Ligisten und niederösterreichischen Klubs siegte Freitagabend der FC Flyeralaram Admira - mit Neo-Chefcoach Roberto Pätzold - beim SKU Amstetten, dem Team von Chefcoach Jochen Fallmann (Foto), mit 4:2 (Halbzeit 3:1).

Bei brütender Nachmittagshitze trafen sich die beiden Ligakonkurrenten zum Vorbereitungs-Aufgalopp im Ertl Glas Stadion. Bereits nach 12 Minuten klopften die Südstädter erstmals gefährlich am Amstettner Tor an. Doch Torhüter Tober war bei einem Kopfball von Badji zur Stelle. Nach einer Viertelstunde fiel folgegerecht die Führung für den ADMIRAL Bundesliga-Absteiger. Krienzer netzte nach Zuspiel von Ristanic ein.

Fünf Minuten später erhöhte Badji auf 0:2. Den ersten Torschuss des SKU gab Ammerer nach einer knappen halben Stunde ab - der Ball ging knapp über das Tor. In der 33. Spielminute verkürzte Roman per Freistoß auf 1:2. Drei Minuten später stellte Schmidt per Kopfball den Zweitorevorsprung wieder her.

Nach der Pause erhöhte Nikolov für die Panther gar auf 1:4 (53.). Eine Co-Produktion der beiden Testspieler Ried und Soares bedeuteten in der 64. Spielminute das 2:4. Soares traf nach sehenswerter Vorlage von Lukas Ried. Temperaturbedingt schalteten beide Teams in der letzten halben Stunde einen Gang zurück. Spielentscheidende Szenen erzeigneten sich keine mehr.

SKU Ertl Glas Amstetten – FC Flyeralarm Admira 2:4 (1:3)

4. Testspiel SKU/ FR 24.06.2022 / 17.00 Uhr Ertl Glas-Stadion Amstetten

Torfolge: 0:1 Krienzer (15.), 0:2 (20.) Badji, 1:2 (33.) Roman, 1:3 (36.) Schmidt, 1:4 (53.) Nikolov, 2:4 (64.) Soares.

SKU Ertl Glas Amstetten:

1. Halbzeit: Tober – Deinhofer, Dirnberger, Offenthaler, Kapsamer - Tschnernegg, Ammerer - Soares (Testspieler), Roman, Ried (Testspieler), Starkl.

2. Halbzeit: Tober – Kurt, Offenthaler, Stark, Kapsamer - Mayer, Tschernegg (63. Moschinger), Leimhofer, Binder - Soares, Ried. Trainer: Jochen Fallmann.



FC Flyeralarm Admira:

1. Halbzeit: Jelciragic - Buchta, Zwierschitz, Schöller, Lunacevic - Ristanic, Rasner, Vorsager, Gattermayer - Krienzer (20. Krienzer), Badji.

2. Halbzeit: Hass - Galle, Araz, Ebner, Puchegger - Kostic, Ajanovic, Wagner, Puczka - Vastic, Nikolov. Trainer: Roberto Pätzold.

Siehe auch SOMMER-TESTSPIELE der ADMIRAL 2. LIGISTEN

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at