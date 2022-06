In seinem dritten Testspiel der Vorbereitung auf die ADMIRAL 2. Liga-Saison 2022/2023, verlor der SK BMD Vorwärts Steyr am Samstagnachmittag auswärts auf dem Gelände der Akademie Liefering mit 6:0 gegen Liga-Rivale FC Liefering, für den Jano & Lechner jeweils einen Tor-Doppelpack schnürten. Somit steht die bisherige Sommertestspiel-Bilanz der Elf von Chefcoach Daniel Madlener bei einem Sieg und 2 Niederlagen. Während sein Pendant Fabio Ingolitsch mit den Jungbullen im ersten "Probegalopp" einen Einstand nach Maß feiert.

In der Red Bull Fußball Akademie legten beide Mannschaften bei bestem Fußballwetter beschwingt los, wobei die erste Viertelstunde eher noch auf beiden Seiten ein erstes Abtasten war. Mit beinem "Billard-Tor" ging der FC Liefering dann in der 20. Minute in Führung. Ein unglücklicher Abpraller nach Klärungsversuch durch Dragan Marceta landete im eigenen Tor.

Jano & Lechner per Doppelpack

Der Führungstreffer avancierte für die Ingolitsch-Schützlinge zum "Brustlöser": Nach einer Hereingabe finalisierte Jano abgebrüht (26.), dann war der Kreativkopf nach einem Doppelpass zur Stelle (39.).

Bereits Augenblicke nach dem Gang aus den Kabinen netzten die Gastgeber erneut: Valentin Sulzbacher trat einen Freistoß unhaltbar für Keeper Florian Eres in die linke Ecke (49.). Wenig später wurde einem Vorwärts-Standardtreffer durch Oguzhan Sivrikaya die Berechtigung wegen einer angeblich vorangegangenen Abseitsstellung abgesprochen. Obwohl Steyr sich nach der Pause steigerte, fielen die Tore weiter auf der anderen Seite.

Zunächst narrte Dominik Lechner Goalie Eres nach einem feinen Agyekum-Zuspiel zum 5:0 (73.), um fünf Minuten später reaktionsschnell noch einen drauf zu setzen und aus sieben Metern abzustauben (78.) und damit das "halbe Dutzend" für die Salzburger voll zu machen.

FCL-Neo-Chefcoach Fabio Ingolitsch: "Das war eine gute Leistung, die Burschen haben genau das umgesetzt, was wir im Training erarbeitet hatten. Ich bin glücklich, dass unsere Ideen schon so gelebt werden – fast alle Treffer sind nach Umschaltsituationen gefallen! Jetzt werden wir das Spiel zerlegen und uns auf Sturm Graz vorbereiten, wo wir uns noch einmal verbessern möchten. Schließlich sind sie die zweitbeste Mannschaft Österreichs."

FC Liefering – SK BMD Vorwärts Steyr 6:0 (3:0)

Samstag, 25. Juni 2022 – Akademie Liefering / Platz 1 – 100 Zuschauer. SR: Philipp Maie. Assistenten: Paul Nisandzic, Clemens Posch

FC Liefering: Toth (46. Krumrey) – Atiabou (46. Gevorgyan/70. Striednig), Moswitzer (46. Sulzbacher), Gertig (46. Baran), Pejazic (46. Kovacs) – Sahin (46. Bijelic), Sadeqi (46. Agyekum/75. Paumgartner), Hofer (46. Trummer), Jano (46. Lechner) – Reischl (46. Neumann/60. Modritsch), Berki (46. Havel/70. Crescenti)

Vorwärts Steyr (4-3-3): Eres; Lageder, Marceta, Prada, Dombaxi; Pasic, Zoichynec, Sostarits; Apollonio (45. Hochreiter*), Wieser* (60. Lidan), Günes (45. Sivrikaya). Ersatz: Ravlija, Dzinic. (* = Testspieler) Trainer: Daniel Madlener.

Torfolge: 1:0 (20.) Marceta (Eigentor), 2:0 (26.) Jano, 3:0 (39.) Jano, 4:0 (49.) Sulzbacher, 5:0 (73.) Lechner, 6:0 (79.) Lechner.

