Beim FC Flyeralarm Admira gibt es in diesem Sommer einen Wechsel in der Akademie-Leitung: Fabian Heichinger übernimmt den Posten von "Admira-Jahrhunder-Spieler" Walter Knaller. Der 64-jährige, am 24. Oktober 1957 in Feldkirchen in Kärnten geborene Knaller, der die UEFA-Trainer-Pro-Lizenz besitzt, beendet mit 30. Juni 2022 seine Tätigkeiten als sportlicher Leiter der Akademie des FC Flyeralarm Admira und wird zugleich nach fast 50 Jahren im Fußballgeschäft seine wohlverdiente Pension antreten.

Walter Knaller: „Jetzt lass' ich es einfach einmal gut sein. Den Fußball und die Admira trage ich weiterhin in meinem Herzen! Ich übermittle meine Dankbarkeit für das Erlebte in 25 Jahren und wünsche der Admira–Familie alles Gute!“

Jochen Seuling, Technischer Direktor FC Flyerlalarm Admira: „Als wir Anfang letzten Jahres die Vakanz in der Akademieleitung hatten, waren wir glücklich mit Walter nicht nur einen Admira-Jahrhundertspieler, sondern vielmehr eine Persönlichkeit mit unglaublicher Erfahrung und Kompetenzen für die vielfältigen Aufgaben zu gewinnen. Es standen sehr zeitintensive Angelegenheiten neben und auf dem Platz, wie z.B. das gemeinsame Erarbeiten einer neuen Ausbildungsphilosophie oder die personellen Umstrukturierungen, an und wurden gemeinsam bewältigt. Dafür ein großes Dankeschön von „Deiner Admira-Familie“ und die besten Wünsche für den verdienten Ruhestand. Wobei: Da sich Walter und alle seine Brüder immer als ‚Hackler‘ bezeichnen, wird ihm der Fußball wohl bald fehlen.“

Als Stürmer ein "Knaller"

Walter Knaller war in seiner aktiven Laufbahn ein echter Vollblutstürmer, ausgestattet mit einem außergewöhnlichen Torinstinkt. Der gebürtiger Kärntner wechselte 1980 in die Südstadt und avancierte in Folge mit 157 Pflichtspieltoren in 383 Einsätzen zum Rekordtorschützen der Panther. Nach seiner aktiven Karriere war das Mitglied der „Jahrhundertelf der Admira“ über mehrere Jahre immer wieder bei der Admira in verschiedensten Funktionen bei den Profis sowie im Nachwuchs tätig. Dabei stand für ihn neben seinem Fachwissen auch immer die menschliche Komponente im Mittelpunkt.

Sportdirektor Marcel Ketelaer: "Walter ist einer der wenigen im Verein, der alle Facetten des Klubs miterlebt hat. Er war dem FC Flyeralarm Admira immer mit großem Herzblut verbunden und wird dies auch immer sein. Daher möchte ich ein Riesendank für seinen Einsatz aussprechen. Er wird immer ein gern gesehener Gast in der Südstadt sein".

Wie der FC Flyeralarm in seiner Klubaussendung verlauten ließ, möchte sich "der gesamte Verein bei Walter für seine aufopferungsvolle und hingabevolle Arbeit bedanken und wünscht ihm für seinen weiteren Lebensabschnitt alles Gute."

Fabian Heichinger übernimmt Akademie-Leitung

Neuer sportlicher Leiter der Akademie des FC Flyeralarm Admira wird Fabian Heichinger. Der 33-Jährige, der im Sommer 2021 zu den Niederösterreichern kam, war zuletzt als Talente-Manager und Projekt-12-Leiter tätig.

Fabian Heichinger: "Ich freue mich auf meine neue Aufgabe als sportlicher Leiter der Akademie des FC Flyeralarm Admira. Ich danke dem Verein für das große Vertrauen. Die hohe Qualität unserer Jungs und das Knowhow im gesamten Trainer- & Betreuerstab waren der persönliche Grund diesen Schritt zu gehen."

Archivfoto Ligaportal