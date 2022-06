Wie der Floridsdorfer AC, amtierender Vizemeister der ADMIRAL 2. Liga, am Dienstagmittag vermeldet, wird Mittelstürmer Marcel Monsberger auch in der kommenden Saison 2022/23 für den FAC auf Torjagd gehen. Der 21-jährige Kärntner wird für eine weitere Spielzeit vom ADMIRAL Bundesligist LASK ausgeliehen.

Marcel Monsberger (geb. am 12. März 2001 in Wolfsberg im Lavanttal) wird – wie bereits in der vergangenen Saison – auch in der Spielzeit 2022/23 vom ADMIRAL Bundesligisten LASK zum Vizemeister nach Floridsdorf verliehen.

"...wird mit seiner Spielweise wichtiger Charakter unserer Mannschaft sein"

Sportdirektor Lukas Fischer zur erneuten Leihe des Stürmers: „Marcel hat sich mit seiner starken Physis und seiner Mentalität von der ersten Sekunde an als absoluter Leistungsträger unserer Mannschaft entpuppt. Uns war schnell klar, dass wir ihn unbedingt ein weiteres Jahr an uns binden wollen. Wir sind sehr froh, dass der LASK eine erneute Leihe möglich gemacht hat, denn Marcel wird mit seiner Spielweise auch heuer ein wichtiger Charakter unserer Mannschaft sein.“

Marcel Monsberger bei seiner Vertragsunterzeichnung am Dienstagmittag: „Wir haben in der vergangenen Spielzeit als Mannschaft sehr gut performt und ich bin froh, dass ich noch ein weiteres Jahr hier beim FAC spielen werde. Ich möchte der Mannschaft helfen, dass wir uns als Team weiterentwickeln und an die Leistungen der Vorsaison anknüpfen.“

Marcel Monsberger, der vom Linzer Spielerberater Max Hagmayr betreut wird, gehörte in der vergangenen Saison zu den absoluten Dauerläufern des Vizemeisters aus Floridsdorf und stand in 29 von 30 Partien in der ADMIRAL 2. Liga auf dem Platz.

Mit sieben Toren und drei Assists beendete der gebürtige Wolfsberger die Spielzeit 2021/2022 als drittgefährlichster FAC-Angreifer.

Jugendvereine: FC St. Michael/Lav. (2006-2008), ASV St. Margarethen/Lav. (2008-2011), Wolfsberger AC (2011-2017)

