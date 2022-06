Florian Kopp (21, Innenverteidiger, FC Wacker Innsbruck) und Ibrahima Dramé (20, rechtsaußen, LASK Amateure OÖ) wechseln nach Wien-Favoriten und werden in der kommenden Saison bei den Young Violets in der 2. Liga spielen.



Sportdirektor Manuel Ortlechner: „Ibrahima Dramé ist senegalesischer Nationalspieler und bringt am Flügel große Qualitäten mit. Er ist quirlig und sucht gerne das Eins gegen Eins. Florian Kopp hat schon viele Zweitligaspiele für Wacker Innsbruck in den Beinen und soll die Innenverteidigung der Young Violets stabilisieren. Beide wollen natürlich mittelfristig den Sprung in die Kampfmannschaft schaffen.“

Ibrahima Dramé: „Ich bin sehr stolz darauf, von Austria Wien engagiert worden zu sein und möchte meinen Beitrag dazu leisten, dass der Verein seine Ziele erreicht. Ich weiß, dass Austria Wien ein toller Verein ist, der sehr engagiert und motiviert ist, nach vorne zu schauen und sich gerne neuen Herausforderungen stellt.“



Florian Kopp: „Ich habe letzte Saison von außen wahrgenommen, dass bei der Austria junge Spieler ihre Chance bekommen und den Weg über die Young Violets zur ersten Mannschaft gehen. Auch rundherum ist spürbar, dass bei der Austria ein großer Aufschwung herrscht, ich will unbedingt Teil dieses Projekts sein. Die zweite Liga ist eine sehr gute Plattform, um mich weiterzuentwickeln.“



Ibrahima Dramé wurde 2021 von einem Kreuzbandriss zurückgeworfen, im Frühjahr 2022 war der 20-Jährige dann Stammspieler bei den LASK Amateuren OÖ in der 2. Liga. Dramé wechselte 2020 von Diambars FC aus seinem Heimatland Senegal nach Oberösterreich. Als 17-Jähriger wurde er bereits zweimal für das A-Nationalteam von Senegal eingesetzt. Florian Kopp war in den letzten eineinhalb Jahren in der Innenverteidigung von Wacker Innsbruck in der 2. Liga gesetzt. Kopp wurde in der Akademie Tirol ausgebildet.

🤝 Florian Kopp & Ibrahima Dramé verstärken die Young Violets



Kopp (21, Innenverteidigung) war zuletzt bei Wacker Innsbruck, Dramé (20, offensiver Flügel) kommt von den Juniors OÖ.



Willkommen in Wien-Favoriten, Flo & Ibra! 💜



👉 https://t.co/jkhoF7ol19#faklive #FAK #LigaZwa — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) June 29, 2022

Fotocredit: FK Austria Wien