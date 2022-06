Mirnes Becirovic bleibt dem Floridsdorfer Athletiksport-Club auch in den kommenden zwei Spielzeiten erhalten. Der 33-jährige Kapitän und FAC-Rekordspieler verlängert seinen Vertrag beim amtierenden Vizemeister bis 2024.

Mit der Vertragsverlängerung von Mirnes Becirovic kann der Floridsdorfer Athletiksport-Club die Zukunft einer weiteren, wichtigen Personalie klären. Der 33-jährige Kapitän des FAC verlängert seinen auslaufenden Vertrag beim amtierenden Vizemeister um zwei weitere Jahre bis 2024.

Sportdirektor Lukas Fischer zur Vertragsverlängerung des Kapitäns: „Mirnes ist ein unglaublich verdienstvoller Spieler für uns, weshalb ein jeder im Verein froh ist, dass wir uns mit ihm auf eine weitere Zusammenarbeit einigen konnten. Mit seiner täglichen Motivation, sich auch im Alter von 33 Jahren ständig weiterentwickeln und verbessern zu wollen, ist er gerade für junge Spieler ein unglaubliches Vorbild. Mirnes ist eine wahre Vereinslegende und genießt nicht nur am Platz, sondern auch im gesamten Verein eine hohe Anerkennung. Wir sind froh, dass er weiterhin das blau-weiße FAC-Dress tragen wird.“

Mirnes Becirovic bei seiner Vertragsverlängerung: „Zwischen dem Verein und mir herrscht eine große, gegenseitige Wertschätzung, die einfach passt. Ich lebe, liebe und arbeite beim FAC täglich mit großer Freude und Ehrgeiz und es macht mich mega happy, das fortzusetzen, was vor sechs Jahren hier begonnen hat. Gerade in der vergangenen Saison hat man gesehen, was alles möglich ist, wenn jeder im Verein zusammenarbeitet und alle Räder ineinandergreifen. Das ist für mich persönlich eine große Motivation.“

Mirnes Becirovic trägt seit Sommer 2016 das blau-weiße Dress des FAC und absolvierte seither 177 Pflichtspiele für den Floridsdorfer Zweitligisten. Der Rechtsverteidiger ist damit nicht nur Rekordspieler des FAC, sondern mit aktuell insgesamt 345 Zweitligaspielen auch auf Platz 10 der Spieler mit den meisten Zweitliga-Einsätzen in Österreich. In der vergangenen Spielzeit stand Becirovic als einziger FAC-Akteur in allen 30 Zweitligapartien sowie vier Cup-Spielen auf dem Platz.

Fotocredit: Admiral/GEPA