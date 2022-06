Der Floridsdorfer Athletiksport-Club treibt seine Kaderplanung weiter voran und verstärkt sich mit dem 21-jährigen Lukas Schöfl. Der offensive Mittelfeldspieler kommt leihweise für ein Jahr vom Bundesligisten WAC nach Floridsdorf.

Der 21-jährige Lukas Schöfl wechselte vom RZ Pellets WAC in den 21. Wiener Gemeindebezirk zum FAC Wien.

Der neunte Sommerneuzugang des Floridsdorfer Athletiksport-Clubs ist in trockenen Tüchern. Der 21-jährige Lukas Schöfl kommt leihweise für eine Saison vom Bundesligisten Wolfsberger AC nach Floridsdorf und verstärkt ab sofort das Team von Mitja Mörec und Aleksandar Gitsov.

Sportdirektor Lukas Fischer zur Verpflichtung des zentralen Mittelfeldspielers: „Wir haben Lukas bereits in der Vorsaison beobachtet und freuen uns, dass wir ihn für die kommende Spielzeit gewinnen konnten. Mit ihm bekommen wir nicht nur mehr Breite im offensiven Mittelfeld, sondern haben einen weiteren jungen und aufstrebenden Mittelfeldspieler in unseren Reihen, der bereits Bundesligaerfahrung mitbringt und zudem Wurzeln in Floridsdorf hat.“

FAC-Neuzugang Lukas Schöfl bei seiner Vorstellung in der Hopfengasse: „Ich freue mich, dass ich in meine Heimat Floridsdorf zurückkehren und hier beim FAC meinen nächsten Karriereschritt machen kann. Mit Marcel Monsberger und Clemens Hubmann treffe ich auch auf zwei alte Weggefährten, die ich aus der gemeinsamen Zeit beim WAC beziehungsweise dem Nachwuchsnationalteam kenne. Wir wollen schauen, dass wir schnellstmöglich an die guten Leistungen der Vorsaison anknüpfen.“

Der in Floridsdorf aufgewachsene Lukas Schöfl wechselte 2016 in die Akademie des Wolfsberger AC, wo er seit 2018 zum Profimannschaft des Kärntner Bundesligisten zählte. Für die Kampfmannschaft absolvierte der gebürtige Wiener 20 Partien, darunter auch ein Einsatz in der Gruppenphase der UEFA Europa League beim AS Rom. In der vergangenen Saison kam Schöfl auch für die zweite Mannschaft der Wolfsberger in der Regionalliga Mitte zum Einsatz und erzielte elf Treffer in 22 Partien.

Fotocredit: Richard Purgstaller