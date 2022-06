Der GAK und Stephan Palla gehen in Zukunft getrennte Wege: Der 33-jährige Außenverteidiger wechselt zum ASK Voitsberg in die steirische Landesliga.

Palla brachte es beim GAK in den vergangenen zwei Spielzeiten auf 36 Einsätze. "Stephan war am und abseits des Platzes ein wichtiger Teil unserer Mannschaft. Wir danken ihm für seinen bedingungslosen Einsatz," merkt Sportchef Dieter Elsneg an, "Er wird auch in Zukunft ein gern gesehener Gast in Graz-Weinzödl bleiben. Wir trennen uns im besten Einvernehmen." Die Möglichkeit, Palla zukünftig mit seiner Expertise im Ernährungsbereich in das Betreuerteam der GAK-Akademie einzugliedern, wird in den kommenden Wochen ergebnisoffen evaluiert.

Fotocredit: Richard Purgstaller