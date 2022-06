Der zentrale Mittelfeldspieler Maximilian Somnitz kommt von Union Berlin zum GAK 1902. Der 19-jährige unterschreibt einen Zweijahresvertrag.

Somnitz war in der vergangenen Spielzeit 17 Mal in der deutschen U19-Bundesliga Nord/Nordost im Einsatz und war seit einem halben Jahr Teil des Profikaders von Union Berlin und konnte in einem Spiel gegen Bayern München bereits Bundesliga-Luft auf der Ersatzbank von Union schnuppern. "Wir haben Maximilian bei einigen Spielen der vergangenen Saison live beobachtet und sind überzeugt davon, dass er unserem Team weiterhelfen wird können," so Sportchef Dieter Elsneg, "er wird unser Mittelfeld mit seiner Spielanlage noch variantenreicher machen."

Maximilian Somnitz trainiert bereits seit dem Trainingslager mit der Mannschaft. "Ich wurde von der Mannschaft toll empfangen. Wir arbeiten im Training Einheit für Einheit hart daran, eine erfolgreiche Saison vorzubereiten. Ich freue mich, meinen Teil dazu beizutragen," erzählt Somnitz von seinen ersten Tagen beim GAK 1902.

Siehe auch SOMMER-TRANSFERS ADMIRAL 2. LIGA

Fotocredit: © GAK 1902