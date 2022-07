Der 24-Jährige war in der abgelaufenen Saison für den TSV Rain/Lech in der Regionalliga Bayern aktiv und machte dabei in 23 Spielen mit acht Toren und fünf Vorlagen in der vierthöchsten deutschen Liga auf sich aufmerksam. Nun soll der deutsche Defensivspieler den Abwehrverbund der Wölfe verstärken.

Geschäftsführer Sport Jan Schlaudraff: „Fadhel hat in den letzten Tagen einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Wir sind davonüberzeugt, dass er sowohl charakterlich, als auch spielerisch gut zu uns passt. Deshalb freut es uns, dass er uns erhalten bleibt!“

Ein weiterer Spieler wird in der kommenden Saison nicht mehr unsere Farben tragen! 🐺❌ Niklas Streimelweger sucht sich für die kommende Spielzeit eine neue sportliche Herausforderung.



Alles Gute für die Zukunft, Niki! 💪 #meinSKN #weareone pic.twitter.com/QMmmplx5Vn — SKN St. Pölten (@SKNStPoelten) July 1, 2022

Siehe auch SOMMER-TRANSFERS ADMIRAL 2. LIGA

Fotocredit: (© SKN/Weber)