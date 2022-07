Der FC Flyeralarm Admira und Joseph Ganda gehen getrennte Wege. Der 25-jährige Israeli wechselt mit sofortiger Wirkung zu SV Sandhausen in die 2. Deutsche Bundesliga. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

Was erwartet Neo-Trainer Roberto Pätzold, zuletzt in Ingolstadt auf der Seitenoutlinie, in seiner ersten Saison beim FC Admira Wacker.