Der SV Horn treibt seine Kaderplanung weiter voran und verstärkt sich mit dem 23-jähirgen Kroaten Patrik Mijic. Der 1,86 Meter große Mittelstürmer stand in der vergangenen Halbsaison beim Ligakonkurrenten Dornbirn unter Vertrag und konnte dort mit sieben Treffer in 14 Spielen bereits seinen Torriecher unter Beweis stellen.

von links: Geschäftsführer Andreas Zinkel, Neuzugang Patrik Mijic

Zuvor war Mijic ausschließlich in seiner kroatischen Heimat aktiv. Für NK Medjimurje Cakovec, GNK Dinamo Zagreb II und NK Sesvete brachte es die neue Nummer „9“ auf 40 Einsätze in der zweiten kroatischen Liga, wobei ihm 11 Tore und 7 Assists gelangen.

Geschäftsführer Andreas Zinkel über den Neuzugang: „Patrik Mijic ist ein Stürmer, der in der Frühjahrssaison bei Dornbirn bewiesen hat, dass er sich in dieser Liga sehr gut in Szene setzen kann. Durch den Abgang von Siverio Toro waren wir gezwungen auf dieser Position zu reagieren. Patrik ist ein sehr mannschaftsdienlicher Spieler der sich durch seine Tiefenläufe immer wieder gut in Position bringt und schnell den Abschluss sucht. Ich bin sehr froh, dass wir eine zusätzliche Alternative in unserem Offensivspiel gefunden haben!“

Fotocredit: SV Horn