Zudem verstärkt Yannick Scheidegger in Zukunft das Rudel. Der 21-jährige Schweizer, der seit dem Vorbereitungsstart am Trainingsbetrieb teilnahm und sowohl auf der linken Abwehrseite, als auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann, wird von der U21 der Grashoppers Zürich verpflichtet.

Geschäftsführer Sport Jan Schlaudraff: „Es freut mich, dass wir mit Kevin und Yannick zwei weitere Positionen in unserem Kader besetzen konnten. Kevin hat in seinen Einsätzen im Frühjahr mit seiner Dynamik und seinen technischen Fähigkeiten gezeigt, dass er sehr gut zu unserer Spielidee passt und hat sich während der ersten Monate bei unserer Mannschaft sehr gut weiterentwickelt. Deshalb war es uns ein großes Anliegen, ihn auch weiter mit an Bord zu haben. Bei Yannick hatten wir vom ersten Tag an ein sehr gutes Gefühl, dass er uns bis jetzt in jedem Training und jedem Spiel bestätigt hat. Daher freut es mich, dass er ab sofort ein fixer Bestandteil der Mannschaft ist.“

Fotocredit: © SKN/Weber