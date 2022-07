Der Ex-Admiraner Marco Hausjell kehrt nach zwei Jahren wieder zum SV Horn zurück und unterschreibt einen Vertrag bis zur Saison 2023/24.

Am Foto v.l.: Geschäftsführer Andreas Zinkel, Marco Hausjell, Michael Ettenauer

Mit der Verpflichtung von Marco Hausjell konnte ein alt bekanntes Gesicht zurück ins Waldviertel geholt werden. In der Saison 2019/20 war der nunmehr 23-Jährige von der Admira ausgeliehen und kam in 29 Pflichtspielen für den SV Horn auf 11 Tore und 7 Assists.

Seine Karriere begann der universell einsetzbare Offensivspieler beim 1. SC Felixdorf. 2009 kam er in die Jugend des FC Admira Wacker Mödling, wo er später auch in der Akademie und bei den Amateuren spielte. In der Saison 2017/18 gelang Marco Hausjell der Sprung zu den Profis der Admira und kam dabei auch zu mehreren Einsetzen in der Bundesliga. Nach seiner einjährigen Leihe beim SV Horn wechselte er wieder zu seinem Stammverein zurück. In den folgenden eineinhalb Saisonen spielte Marco mit der Admira in der Admiral 1. Bundesliga. Insgesamt brachte er es bis jetzt auf 41 Einsätze, in denen ihm 4 Treffer gelangen. Im Winter 2022 folgte die Leihe zu den Würzburger Kickers in die 3. deutsche Liga.

„Wir sind unglaublich glücklich, dass wir mit Marco Hausjell einen Spieler mit Horn Vergangenheit für uns gewinnen konnten. Marco braucht keine Zeit zum Akklimatisieren und kann sofort in den laufenden Prozess integriert werden. Über seine sportlichen Qualitäten braucht man nicht reden, die hat er schon bei uns und auch in der Bundesliga unter Beweis gestellt. Marco ist ein zusätzlich wichtiger Faktor für unser Offensivspiel von dem unsere Mannschaft mit Sicherheit profitieren wird“, erklärt Geschäftsführer Andreas Zinkel.

Fotocredit: SV Horn