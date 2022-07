Lukas Gabbichler wird auch in der kommenden Saison das Trikot des GAK 1902 tragen. Sein auslaufender Vertrag wurde um ein Jahr -mit Option für ein weiteres Jahr- verlängert.

Der 24-jährige trägt seit Winter 2020/21 das Trikot des GAK und lief seitdem 32 Mal in dem selbigen auf. In der vergangenen Saison kam er auf 14 Einsätze, erzielte vier Tore und zwei Vorlagen, bevor ihn eine Knieverletzung stoppte. "Lukas ist mittlerweile wieder voll im Mannschaftstraining integriert. Wir freuen uns, dass er die Mannschaft mit seinen offensiven Qualitäten auch in der kommenden Saison bereichert," erklärt Sportchef Dieter Elsneg erfreut.

Lukas #Gabbichler bleibt ein Roter und verlängert seinen auslaufenden Vertrag um ein Jahr mit Option für ein weiteres Jahr. 🤩 #grazerak #inundaut #LigaZwa pic.twitter.com/wpjS5G0JPA — GAK 1902 (@grazerak) July 8, 2022

Fotocredit: Richard Purgstaller