Der SKU Amstetten beendete heute in Haitzendorf seine Testspiel-Serie. Im siebenten Spiel landeten die Fallmann-Schützlinge gegen den Ostliga-Vertreter aus Wien-Hernals einen 4:0-Erfolg und geht damit zuversichtlich in die erste Cup-Runde bzw. in die bald beginnende 2. Liga-Saison.

Eine knappe halbe Stunde war von Amstetten gegen den Traditionsverein aus Dornbach nicht allzu viel zu sehen. Der Wiener Sportklub ließ in der Anfangsphase seine einzige Tormöglichkeit ungenützt. In der 31. Minute kassierte der WSC unter der Regie von Ex-Amstetten-Coach Robert Weinstabl dann aber plötzlich einen Gegentreffer. Stefan Feiertag knallte das Leder nach einer Ecke mit rechts via Latte zum 0:1 in die Maschen. Der SKU-Stürmer bewies abermals seinen Torriecher und schoss Amstetten in Führung. Ab diesem Zeitpunkt drehte sich die Partie klar zu Gunsten der Fallmann-Elf.



Im zweiten Abschnitt ging es binnen zehn Minuten Schlag auf Schlag. Stefan Feiertag schnürte nach Zuspiel des eben erst eingewechselten Dominik Starkl einen Doppelpack (52.). Sebastian Leimhofer nützte wenige Minuten später einen Fehler des Sportclub-Keepers zum 0:3. Dominik Starkl machte nach einer guten Stunde Spielzeit mit dem vierten Treffer gegen den Ostliga-Vertreter endgültig alles klar.



SKU Ertl Glas Amstetten:

Scherf – Deinhofer (46. Ammerer), Dirnberger (79. Hauser), Stark (64. Goldnagl), Kapsamer (46. Kurt) – Leimhofer, Tschernegg (64. Binder), Offenthaler (79. Inal), Roman (46. Weixelbraun) – Mayer (46. Starkl), Feiertag (64. Soares).

Tore SKU:

0:1 Feiertag (31.), 0:2 Feiertag (52.), 0:3 Leimhofer (56.), 0:4 Starkl (62.)

