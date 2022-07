Der SK BMD Vorwärts Steyr holt sich offensive Verstärkung und verpflichtet Tobias Pellegrini für ein Jahr (+ Option). In den letzten Testspielen gegen FSV Zwickau und Motherwell FC steuerte der 26-Jährige bereits ein Tor und einen Assist bei. Zukünftig wird er die Nummer 18 tragen.

Tobias Pellegrini trug sich bereits in die Torschützenliste ein

„Tobias ist der gesuchte variable Stürmer für unser Spiel, der neben körperlicher Präsenz auch einen guten Tiefgang und Spielintelligenz hat. Bei den Gesprächen hat er uns sofort signalisiert, dass er das unbedingt machen möchte und seine zweite Chance in der Bundesliga ergreifen will. Wir freuen uns, dass wir mit Tobias auch eine regionale Lösung präsentieren können“, so Jürgen Tröscher, sportlicher Leiter zur Neuverpflichtung.

In der Saison 2017/18 war Tobias Pellegrini auf einem guten Weg Fuß in der Bundesliga zu fassen. Bei Blau-Weiß Linz hatte er sich gerade einen Platz in der Startelf erkämpft und bedankte sich direkt mit dem Führungstreffer. Doch in der 69. Minute der herbe Rückschlag und Tobias musste verletzt vom Rasen getragen werden. „Ein halbes Jahr nach dem Knöchelbruch war ich wieder auf dem Rasen und gab mein Comeback. Nachdem ich die Saison mit Blau-Weiß wieder fit zu Ende gespielt hatte, kamen keine Angebote aus der 2.Liga. Vermutlich wegen der Unsicherheit nach meiner schweren Verletzung“, erinnert sich Tobias Pellegrini.

Der Neuzugang ist voll motiviert und will mit Steyr viel erreichen

Deswegen ging es über Hertha Wels und FC Wels zurück in die Regionalliga. „Coronabedingt habe ich erst die letzte Saison wieder vollständig gespielt und dabei 32 der 34 Partien absolviert. Ich konnte wieder viel Spielpraxis sammeln und bin voll fit. Ich bin mehr als bereit in der 2. Liga durchzustarten“, freut sich Tobias Pellegrini auf die kommenden Aufgaben. „Mein Ziel war es die ganzen Jahre nach meiner Verletzung nochmal eine Chance im Profibereich zu bekommen und da ist der SKV mit seiner Tradition, den tollen Fans und der Nähe zu meiner Heimat Linz optimal.“

In der kommenden Saison möchte er mit der Mannschaft geschlossen auftreten, die Spielidee bestmöglich umsetzen und mit viel Intensität die Gegner unter Druck setzen. „Für mich persönlich geht es darum, der Mannschaft so gut wie möglich zu helfen mit meiner Defensivarbeit, meinen Assists und natürlich meinen Toren. Denn umso besser wir als Mannschaft arbeiten, desto mehr Tore sind in dieser Saison für mich möglich“, ist Pellegrini heiß auf den Saisonauftakt.

Foto: Vorwärts Steyr/Moser